В США выдали первый нейтрально-гендерный паспорт

Соединенные Штаты 27 октября впервые выдали паспорт с пометкой "Х" в графе "пол", что стало знаменательным шагом для людей, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Сотрудники ведомства пояснили, что американское правительство обновляет политику, чтобы лучше обслуживать всех граждан страны.

Имя первого обладателя нового паспорта в Госдепартаменте не раскрыли, но пояснили, что к началу 2022 года такой паспорт сможет оформить любой житель страны.

Спикер ведомства Нэд Прайс еще раз напомнил о приверженности Госдепартамента "делу поощрения свободы, достоинства и равенства всех людей, в том числе ЛГБТКИ+".

В июне департамент объявил, что кандидаты на получение паспорта смогут самостоятельно выбирать свой гендерный маркер.

Госдеп "больше не будет требовать медицинского освидетельствования", если выбранный заявителем маркер не совпадает с полом, указанным в других документах, удостоверяющих личность.

Таким образом США присоединяются к Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ряду других стран с аналогичной паспортной политикой.

Напомним, Госдеп внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан "бездомных национальностей".