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В мире 1 час назад

Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Госдеп внес россиян, которые хотят оформить визу в США, в категорию граждан "бездомных национальностей"

Россияне попали в список «бездомных» Госдепа США Россияне попали в список «бездомных» Госдепа США
Россияне попали в список «бездомных» Госдепа США

Государственный департамент США обновил список так называемых "бездомных национальностей". В него добавили россиян.

Об этом говорится в соответствующем документе Госдепа США, пишет Украинская правда.

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Гражданам Российской Федерации посоветовали обращаться в случае необходимости в американское посольство в Варшаве. Туда же можно подавать заявления на иммиграционные визы.

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В список "бездомных" также попали граждане таких стран — Иран, Сирия, Ливия, Куба, Йемен, Сомали, Венесуэла и другие.

 

Статус "бездомных национальностей" получают граждане тех стран, где нет дипломатического представительства США. Кроме того, такой статус получат жители стран с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

Отметим, весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств — им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

Добавим, в ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.

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