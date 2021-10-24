Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Государственный департамент США обновил список так называемых "бездомных национальностей". В него добавили россиян.
Об этом говорится в соответствующем документе Госдепа США, пишет Украинская правда.
Гражданам Российской Федерации посоветовали обращаться в случае необходимости в американское посольство в Варшаве. Туда же можно подавать заявления на иммиграционные визы.
В список "бездомных" также попали граждане таких стран — Иран, Сирия, Ливия, Куба, Йемен, Сомали, Венесуэла и другие.
Статус "бездомных национальностей" получают граждане тех стран, где нет дипломатического представительства США. Кроме того, такой статус получат жители стран с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.
Отметим, весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств — им запретили нанимать на работу граждан РФ.
После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.
Добавим, в ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.