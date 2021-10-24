Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"

Государственный департамент США обновил список так называемых "бездомных национальностей". В него добавили россиян.

Об этом говорится в соответствующем документе Госдепа США, пишет Украинская правда.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Гражданам Российской Федерации посоветовали обращаться в случае необходимости в американское посольство в Варшаве. Туда же можно подавать заявления на иммиграционные визы.

Читайте также: США призвали Россию заполнять европейские хранилища газа через Украину

В список "бездомных" также попали граждане таких стран — Иран, Сирия, Ливия, Куба, Йемен, Сомали, Венесуэла и другие.

Статус "бездомных национальностей" получают граждане тех стран, где нет дипломатического представительства США. Кроме того, такой статус получат жители стран с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

Отметим, весной текущего года Россия отнесла США к списку "недружественных стран" и ограничила работу американских консульств — им запретили нанимать на работу граждан РФ.

После этого посольство США в России существенно сократило количество консульских сотрудников и больше не могло выполнять свои функции. Россиян с их запросами перенаправили в консульства США в других странах.

Добавим, в ЕС сейчас не рассматривают возможность отмены безвизового режима для украинцев, несмотря на критику со стороны Европейской палаты аудиторов о неполном выполнении критериев безвиза.