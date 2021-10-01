В США запретили продажу IQOS

Комиссия по международной торговле США 29 сентября запретила корпорациям Philip Morris International и Altria Group импорт и продажу устройств для нагрева табака IQOS.

Как пишет The Wall Street Journal, решение принято по жалобе их конкурента — R.J. Reynolds Tobacco: регулятор обнаружил нарушение двух патентов этой компании.

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Запрет вступит в силу после административной проверки, требующей подписи президента Джо Байдена. Ожидается, что она продлится два месяца.

Philip Morris заявила, что планирует обжаловать решение, а представитель Altria сообщил, что две компании работают над совместными планами на случай непредвиденных обстоятельств. Там настаивают, что патенты R.J. Reynolds недействительны и за IQOS, соответственно, нет никаких нарушений.

Altria запустила продажу IQOS в США в октябре 2019 года, хотя начала разработку продукта еще более десяти лет назад, до отделения от нее Philip Morris. Сама же Philip Morris ныне продает устройство в десятках стран. В частности, оно популярно и в Украине.

British American Tobacco, материнская компания Reynolds American, уже подала аналогичные иски против Philip Morris в нескольких странах. Однако суды Великобритании и Греции встали на сторону второй в этих спорах.

Напомним также, что в августе Philip Morris заявила о прекращении поставок IQOS в Беларусь из-за европейских санкций.