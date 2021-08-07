Потребрынки 50 минут назад

Беларусь осталась без IQOS: Philip Morris остановила поставки сигарет из-за санкций

Поставки электронных сигарет IQOS в Беларусь прекращены с июля 2021 года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Компания Philip Morris прекратила поставки своих электронных сигарет IQOS в Беларусь из-за европейских санкций.

Об этом заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо, говорится в отчете.

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"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", — сказал Бабо, представляя итоги работы PM во втором квартале.

При этом в материалах конференции отмечается, что поставки IQOS в Беларусь прекращены с июля 2021 года.

Напомним, в конце июня Совет Евросоюза принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на поставку в республику материалов и товаров для производства табачных изделий, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Причем в санкционном списке ЕС фигурирует белорусский предприниматель Алексей Олексин, компании которого сотрудничали с Philip Morris по поставкам в республику IQOS.

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Напомним, 21 июня 2021 года Европейский союз ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, ННК и другие компании.

С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

Параллельно с Евросоюзом санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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