Власти США объявят о новых санкциях против Беларуси 9 августа — СМИ

Администрация президента США Джозефа Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси.

В частности, это планируют сделать 9 августа, в годовщину скандальных белорусских выборов президента, сообщает CNN.

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Источник в Конгрессе США сообщил изданию, что санкции должны объявить в понедельник.

"Санкции объявят в ознаменование годовщины выборов в этой восточноевропейской стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество", — говорится в сообщении.

В то же время пока не ясно, на что будут нацелены новые санкции. Однако отмечается, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Вашингтон передала администрации Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.

Речь идет о компаниях, которые монополизированы режимом Александра Лукашенко и его соратниками, включая калийную компанию "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Тихановская призвала ввести новые санкции, назвав предыдущие ограничения США в отношении Беларуси "символическими" и "моральными санкциями".

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Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, которые якобы выиграл Александр Лукашенко. В стране в тот же день начались массовые протесты, в результате которых были арестованы сотни оппозиционнеров.

При этом мировое сообщество также не признает результатов выборов в Беларуси. Против Лукашенка, его окружения и некоторых белорусских компаний Евросоюз и США ввели ряд санкций.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту для граждан Беларуси, прибывших в Украину в течение последнего года, которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью.

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