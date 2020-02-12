В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)

В столице Ирака Багдаде второй раз за последнее столетие выпал снег.

Последний зафиксированный снегопад в городе был в 2008 году, сообщает Aljazeera.

Указано, что снег нередко выпадает на севере Ирака, особенно в горной местности, однако в Багдаде такие осадки — большая редкость.

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Как известно, среднесуточная температура в Багдаде в феврале составляет около +16 градусов по Цельсию. Однако сейчас в столице Ирака только +3 градуса по Цельсию.

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it"s beautiful, it"s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

"Снегопад может продолжаться до среды ввиду очень холодной погоды. Эта холодная волна пришла из Европы", — заявил представитель Иракского метеорологического центра Амер аль-Джабер.

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Напомним, ранее в Канаде был зафиксирован самый сильный за последние 20 лет снегопад. Из-за стихии в восточных провинциях страны объявили режим чрезвычайной ситуации. В частности, в течение 17-18 января 2020 года в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега.