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В мире 30 минут назад

В Таиланде упрощают правила въезда для вакцинированных туристов

Смягченные условия будут действовать только к иностранцам, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Руководство Таиланда в два раза сократила срок карантина, который должны соблюдать по прибытию иностранные туристы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул, сообщает Reuters.

Однако, по словам главы Минздрава, это относится только к иностранцам, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Таким образом, с апреля вакцинированные туристы должны будут отбыть семь дней карантина вместо 14, как это предусмотрено сейчас.

При этом, существуют определенные ограничения. В частности, вакцинацию необходимо сделать не позднее, чем за три месяца до визита в Таиланд. Кроме этого, надо будет показать отрицательный тест на коронавирус.

Для тех туристов, которые не делали прививки, но имеют подтверждение отсутствия болезни, предусмотрен 10-дневный карантин.

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Перед этим власти Таиланда заявили об ослаблении условий для туристов, въезжающих в регионы Пхукет, Краби, Чонбури, Чиангмай и Сураттхани. К примеру, иностранный гражданин, который после трех дней в карантине в отеле получит отрицательный тест, сможет выходить из своих номеров.

Чарнвиранкул также рассказал, что граждане страны, которые сделают прививки, будут получать документ, который позволит им выезжать за границу.

Руководство страны также планирует полностью отменить карантин для вакцинированных туристов с октября.

Напомним, в конце марта 2020 года около двух тысяч украинских туристов не смогли вылететь на родину из Таиланда после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса.

Источник фото: Depositphotos.

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