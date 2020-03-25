В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 113 человек

По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и городе Киеве.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным ведомства, количество зараженных в Украине по регионам следующее:
Черновицкая область — 38 (1 умер);
город Киев — 31;
Киевская область — 22;
Ивано-Франковская область — 5 (1 умер);
Тернопольская область — 4,
Днепропетровская область — 2;
Житомирская область — 2 (1 умер);
Запорожская область — 2;
Львовская область — 2;
Волынская область — 1;
Донецкая область — 1;
Луганская область — 1;
Одесская область — 1;
Черкасская область — 1.
Выписан после лечения один человек (Черновицкая область).
24 марта лабораторно было подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область — 13, Киевская область — 7, Запорожская область — 2, Тернопольская область — 2, город Киев — 2, Волынская область — 1, Луганская область — 1 и Одесская область — 1.
Напомним, сегодня, 25 марта, по состоянию на 06:40 по Киеву, в мире насчитывалось 399 тысяч 191 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.