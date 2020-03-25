Общество 1 час назад

В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 113 человек

Больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области

В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 113 человек В Украине число зараженных коронавирусом возросло до 113 человек
Фото: Фокус

По состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и городе Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, количество зараженных в Украине по регионам следующее:

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Черновицкая область — 38 (1 умер);

город Киев — 31;

Киевская область — 22;

Ивано-Франковская область — 5 (1 умер);

Тернопольская область — 4,

Днепропетровская область — 2;

Житомирская область — 2 (1 умер);

Запорожская область — 2;

Львовская область — 2;

Волынская область — 1;

Донецкая область — 1;

Луганская область — 1;

Одесская область — 1;

Черкасская область — 1.

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Выписан после лечения один человек (Черновицкая область).

24 марта лабораторно было подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а именно: Черновицкая область — 13, Киевская область — 7, Запорожская область — 2, Тернопольская область — 2, город Киев — 2, Волынская область — 1, Луганская область — 1 и Одесская область — 1.

Напомним, сегодня, 25 марта, по состоянию на 06:40 по Киеву, в мире насчитывалось 399 тысяч 191 человек, инфицированных инфекцией Covid-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

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