В Украине изменили критерии карантинных зон

Кабинет министров Украины изменил критерии установления зон адаптивного карантина в регионах.

Об этом 16 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующее решение правительство утвердило с доработкой в однодневный срок.

"Важный момент — это вопрос установления в регионе "красного уровня". То есть, это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения более, чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19", — сказал Шмыгаль.

Главное отличие заключается в том, что "красный" уровень эпидемической опасности теперь будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссий Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, если:

— загруженность более 70% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд;

— превышение среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 более, чем в 5 раз.

Ранее зонирование регионов проводила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Проектом акта предлагается внести изменения в постановление правительства от 22 июля №641 и предусмотреть, что "красный" уровень эпидопасности устанавливается совместным решением государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в медучреждениях региона в течение 5 дней подряд и превышения среднего уровня заболеваемости на 100 тысяч населения за 14 дней более чем в пять раз", — пояснил министр здравоохранения Степанов.

Министр уточнил, что ограничительными мерами в "красных" зонах может быть закрытие всех сфер или постепенное ограничение некоторых сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни.

При этом, в "красной" зоне закрывать школы и детские сады будут только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.

В настоящее время, по данным Минздрава, общий показатель количества новых случаев COVID-19 в Украине составляет 96,8 на 100 тысяч населения при допустимой норме в 40 на 100 тысяч.

Напомним, 7 сентября в Украине вступило в силу новое разделение страны на карантинные зоны по уровням эпидемической ситуации с коронавирусом.

Согласно ему, в каждой из четырех таких зон — "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной" — действуют определенные правила.

Как сообщалось ранее, карантин в Украине из-за роста количества больных COVID-19 официально продлили до 1 ноября 2020 года. Среди ограничений, которые будут действовать до 31 октября включительно, — запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также проведение большинства концертов в "зеленой" карантинной зоне.

Кроме того, в рамках борьбы с пандемией Украина до 28 сентября закрыла границу на въезд для иностранных граждан.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине адаптивный карантин, несмотря на то, что пока его продлили до 31 октября включительно, будет продолжаться еще долго. Жесткость его ограничений будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.