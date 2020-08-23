К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 15 областей — Минздрав

По состоянию на воскресенье, 23 августа, эпидемические показатели по коронавирусу завышены в Киеве и 15 областях Украины.

Соответственно, эти регионы пока не могут ослаблять карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, следует из сводки Министерства здравоохранения об эпидемической ситуации в стране.

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Согласно данным Минздрава, ослаблять карантин сегодня не готовы:

- Киев;

- Винницкая область;

- Волынская область;

- Житомирская область;

- Закарпатская область;

- Ивано-Франковская область;

- Киевская область;

- Львовская область;

- Одесская область;

- Ровенская область;

- Сумская область;

- Тернопольская область;

- Харьковская область;

- Хмельницкая область;

- Черновицкая область;

- Черниговская область.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.

Кроме того, рекорд по новым случаям коронавируса был зафиксирован в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко назвал ситуацию в городе очень непростой и тревожной.

Ожидается, что 24 августа в Украине вступит в силу решение правительства об обновлении карантинных зон.