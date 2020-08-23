К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 15 областей — Минздрав

По состоянию на воскресенье, 23 августа, эпидемические показатели по коронавирусу завышены в Киеве и 15 областях Украины.
Соответственно, эти регионы пока не могут ослаблять карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, следует из сводки Министерства здравоохранения об эпидемической ситуации в стране.
Согласно данным Минздрава, ослаблять карантин сегодня не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.
Кроме того, рекорд по новым случаям коронавируса был зафиксирован в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко назвал ситуацию в городе очень непростой и тревожной.
Ожидается, что 24 августа в Украине вступит в силу решение правительства об обновлении карантинных зон.