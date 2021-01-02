Политика и экономика 1 час назад

В Украине поднялся налог на "лишние" квадратные метры

Стало известно, сколько нужно платить за недвижимость площадью свыше 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С 1 января в Украине повышен максимальный налог на квадратные метры, которые превышают установленную норму. Об этом сообщает "Минфин"

Теперь за каждый "лишний" квадратный метр придется заплатить 70,8 грн, а не 62,5 грн, как было в 2020 году. 

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Повышенная ставка налога применяется к недвижимости, площадь которой превышает 120 квадратных метров для дома и 60 квадратных метров для квартиры. Так, к примеру, если квартира имеет площадь 70 кв. м., повышенная ставка применяется к 10 кв. м. выше нормы. 

В 2020 году за квартиру, площадью 80 кв. м. (20 кв. м. выше нормы) нужно было заплатить 1250 грн, в 2021 придется выложить 1416 грн. 

В 2021 году нужно будет заплатить за 2020 год. Каждому владельцу "лишней" недвижимости квитанция должна прийти до 1 июля. Время на оплату — 60 дней с момента получения квитанции.

Налог на "лишние" квадратные метры может отличаться в разных населенных пунктах. Ставку устанавливает местная власть. Единственное ограничение — ставка налога не может превышать 1,5% минимальной зарплаты — в 2020 году сумма равнялась 62,5 грн, в 2021 — 70,8 грн. 

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Также местная власть может увеличивать "норму" — к примеру, "лишние метры" стартуют от 70 кв. м., а не 60 кв. м. 

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