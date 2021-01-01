Газ, электричество и отопление: как увеличатся тарифы в Украине с 1 янврая

В Украине с 1 января 2021 вырастут тарифы на отопление, электричество и газ.

Так, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах электроэнергии и коммунальных услуг, пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения и других потребителей с 1 января 2021 года. Меньше всего тарифы на тепло для населения вырастут у Днепровской ТЭЦ — на 5,5%, а больше всего (на 49,7%) — для компании "Евро-реконструкция", которая поставляет тепло в районы на левом берегу Киева.

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению составил 1121,71 грн за гигакалорию. Больше всего заплатят пользователи услугами Северодонецкой ТЭЦ — 1471,54 грн/Гкал, а меньше всего (653,99 грн/Гкал) — ТЭЦ-2 Эсхар в Харьковской области.

Помимо этого, правительство решило продлить спецобязанности производителей энергии до 31 марта 2021 года, но отменило льготные первые 100 кВт. В частности, новый тариф на электроэнергию для потребителей составит 1,68 грн за кВт/ч для всех. При этом ранее электричество до 100 кВт/ч за 1 кВт стоило 90 копеек.

Однако Кабмин сохранил коэффициенты для потребителей, у которых установлены двухзонные или трехзонные счетчики электроэнергии. Владельцы двухзонных счетчиков будут платить половину тарифа с 23:00 до 7:00 и полный тариф в другие часы. Собственники трехзонных счетчиков будут платить: 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00), полный тариф в полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) и 40% в часы ночной минимальной нагрузки (с 23:00 до 7:00).

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Наконец, минимальная цена на газ для потребителей в январе составит 6,99 грн за кубический метр. Столько заплатят, например, украинцы, которые пользуются услугами предприятия "ГазАП". Больше всего заплатят потребители у "Львивенергозбут" — 10,8 грн/кубометр.

Напомним, что ранее НКРЭКУ рассчитала для всех облгазов тарифы на распределение газа 2021 году. Регулятор снизил тарифы в два-три раза, по сравнению с теми, которые подали облгазы в своих расчетах.