В Украине разрешат пользоваться телефоном и интернетом в СИЗО, но не бесплатно

Кабинет министров одобрил реализацию экспериментального проекта по платному предоставлению доступа к интернету и телефонной связи с помощью средств IP-телефонии лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа, сообщает в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Предусмотрено, что предложенный Министерством юстиции эксперимент продлится до 30 апреля 2023 года. Кабмин поручил Минюсту утвердить порядок реализации проекта, а впоследствии подать правительству до 1 июля 2023 года отчет о его результатах.

Отметим также, что на этом же заседании Кабмин выделил Минюсту 111,5 млн грн на развитие информационной инфраструктуры сферы юстиции, из которых 31 млн пойдут на создание системы электронного нотариата.

Напомним, что ранее в Украине ввели возможность платного пребывания в СИЗО в более комфортных камерах. Как заявлял министр юстиции Денис Малюська, эта услуга стала пользоваться огромным спросом. За 2020 год Минюст заработал на этом 2 млн грн.

Кроме того, Малюська инициировал освобождение от заключенных, ремонт и превращение в гостиницу исторического здания Лукьяновской тюрьмы, где располагается Киевский следственный изолятор.

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