В Украине резко выросло количество самоубийств среди детей

За первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей.

За весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая, сообщает "РБК-Украина".

С начала года только в столичном районе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков, отметили в Офисе генерального прокурора.

Там уточнили, что лишь в феврале в разных районах Киева покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года.

Как отмечал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин.

Также традиционными причинами являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.

Ранее в Киеве отравился таблетками 15-летний подросток. Это произошло спустя два дня после того, как две школьницы выпили 40 таблеток спазмолитиков в Боярке.

Кроме того, в Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток.

Напомним, в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы.