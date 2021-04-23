Происшествия 20 минут назад

В Украине резко выросло количество самоубийств среди детей

За январь-март 2021 года в Украине зафиксировали 101 случай суицида или его попытки среди несовершеннолетних

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей.

За весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая, сообщает "РБК-Украина".

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С начала года только в столичном районе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков, отметили в Офисе генерального прокурора.

Там уточнили, что лишь в феврале в разных районах Киева покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года.

Как отмечал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин.

Также традиционными причинами являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.

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Ранее в Киеве отравился таблетками 15-летний подросток. Это произошло спустя два дня после того, как две школьницы выпили 40 таблеток спазмолитиков в Боярке.

Кроме того, в Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток.

Напомним, в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы.

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