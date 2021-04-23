В Украине резко выросло количество самоубийств среди детей

За первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей.
За весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая, сообщает "РБК-Украина".
С начала года только в столичном районе произошли сразу несколько громких самоубийств подростков, отметили в Офисе генерального прокурора.
Там уточнили, что лишь в феврале в разных районах Киева покончили с собой четыре девушки. Еще несколько случаев суицида среди несовершеннолетних произошли в Киевской области с начала года.
Как отмечал профильный заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин.
Также традиционными причинами являются неразделенная любовь и недостаток внимания со стороны родителей.
Ранее в Киеве отравился таблетками 15-летний подросток. Это произошло спустя два дня после того, как две школьницы выпили 40 таблеток спазмолитиков в Боярке.
Кроме того, в Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила большую дозу таблеток.
Напомним, в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы.