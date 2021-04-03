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В учебном центре "Десна" застрелился военнослужащий-контрактник

Он прибыл на обучение всего месяц назад

Автомат АК-74. Фото: Wikipedia Автомат АК-74. Фото: Wikipedia
Автомат АК-74. Фото: Wikipedia

В учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы.

Он прибыл на обучение всего месяц назад, сообщает пресс-служба учебного центра в Facebook.

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В частности, мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.

"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.

"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", — заверили в учебном центре.

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