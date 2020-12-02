Политика 1 час назад

В Украине с 16 января 2021 года обслуживать потребителей будут обязаны на украинском языке

Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке

Фото: пресс-служба АТБ-Маркет Фото: пресс-служба АТБ-Маркет
Фото: пресс-служба АТБ-Маркет

С 16 января 2021 года все поставщики услуг в стране, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Об этом напоминает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, это предусмотрено в статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон").

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском языке", — говорится в сообщении.

В то же время, только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

"В случае нарушения твоих прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайся к Уполномоченному по защите государственного языка", — призвали на странице языкового омбудсмена в соцсети.

Напомним, ранее председатель КС Александр Тупицкий заявил, что по части конституционности в законе о языке "нет особых проблем", однако комментировать возможные решения суда по нему отказался.

Читайте также:
Вениславский: оснований признавать закон о языке неконституционным нет

Сам закон принял предыдущий созыв Верховной Рады 25 апреля 2019 года. Его рассмотрение длилось два месяца — ко второму чтению было подано больше двух тысяч правок. Вступил в силу закон 16 июля того же года.

Документ закрепляет единственным государственным (официальным) языком в Украине украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку является основанием для привлечения к ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать. Однако действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Рада отсрочила введение РРО для малого бизнеса до 2022 года
Рада отсрочила введение РРО для малого бизнеса до 2022 года
Закон о поддержке бизнеса во время карантина должен вступить в силу к 9 декабря — Арахамия
Закон о поддержке бизнеса во время карантина должен вступить в силу к 9 декабря — Арахамия
"Легализация игорного бизнеса в Украине идет медленными темпами", — эксперт
"Легализация игорного бизнеса в Украине идет медленными темпами", — эксперт
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

  3. Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

  4. Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании

  5. В Германии водитель въехал в толпу: погибло пять человек (обновлено)

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...