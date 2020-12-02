В Украине с 16 января 2021 года обслуживать потребителей будут обязаны на украинском языке

С 16 января 2021 года все поставщики услуг в стране, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

Об этом напоминает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

В частности, это предусмотрено в статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон").

"В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был — обслуживание должно быть на украинском языке", — говорится в сообщении.

В то же время, только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

"В случае нарушения твоих прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайся к Уполномоченному по защите государственного языка", — призвали на странице языкового омбудсмена в соцсети.

Напомним, ранее председатель КС Александр Тупицкий заявил, что по части конституционности в законе о языке "нет особых проблем", однако комментировать возможные решения суда по нему отказался.

Сам закон принял предыдущий созыв Верховной Рады 25 апреля 2019 года. Его рассмотрение длилось два месяца — ко второму чтению было подано больше двух тысяч правок. Вступил в силу закон 16 июля того же года.

Документ закрепляет единственным государственным (официальным) языком в Украине украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку является основанием для привлечения к ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать. Однако действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.