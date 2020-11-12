Вениславский: оснований признавать закон о языке неконституционным нет

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский не видит оснований, которые могли бы обеспечить признание неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что с точки зрения содержания, с точки зрения формального несоответствия некоторых положений закона о функционировании украинского языка как государственного, несоответствия Конституции точно нет. Некоторые сомнения по поводу нарушений процедуры, возможно, можно найти, хотя, по моему мнению, они не могут быть стопроцентным основанием для того, чтобы КСУ признал его антиконституционным", — сказал нардеп.

Представитель президента в КС выразил убеждение, что КС все-таки признает этот закон соответствующим Конституции.

"Здесь надо еще иметь в виду и рекомендации Венецианской комиссии, которые она дала, если не ошибаюсь, в 2010 году: даже если есть какие-то процедурные нарушения, но нет сущностных несоответствий Конституции, то КСУ должен просчитывать те последствия, которые повлечет за собой его решение, и угрозы или иные негативные моменты, которые сопутствовали принятию такого решения", — добавил юрист.

Напомним, ранее председатель КС Александр Тупицкий заявил, что по части конституционности в законе о языке "нет особых проблем", однако комментировать возможные решения суда по нему отказался.

Сам закон принял предыдущий созыв Верховной Рады 25 апреля 2019 года. Его рассмотрение длилось два месяца — ко второму чтению было подано больше двух тысяч правок. Вступил в силу закон 16 июля того же года.

Документ закрепляет единственным государственным (официальным) языком в Украине украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку является основанием для привлечения к ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать. Однако действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.