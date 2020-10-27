Политика 1 час назад

Суд вернул иск Черновецкого, просившего сделать русский язык государственным

Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке

Леонид Черновецкий. Фото: facebook.com/chernovetskiy Леонид Черновецкий. Фото: facebook.com/chernovetskiy
Леонид Черновецкий. Фото: facebook.com/chernovetskiy

Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил вернуть бывшему мэру столицы Леониду Черновецкому исковое заявление о предоставлении русскому языку в Украине статуса государственного.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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Указано, что соответствующий иск к Кабинету министров поступил в суд в начале сентября 2020 года.

Истец просил суд обязать Кабмин внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, а также признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключалась в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

"Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положений Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер ее применения. Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", — говорится в сообщении.

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В то же время документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало.

В связи с этим в соответствии с законодательством исковое заявление было возвращено истцу.

Напомним, в конце 2019 года Национальное собрание Венгрии направило Государственной Думе Российской Федерации просьбу объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств в Украине". Delo.ua разбиралось, есть ли в этом угроза для Украины.

Как известно, с 28 сентября 2017 года в Украине работает закон об образовании, вызвавший недовольство у ряда соседних стран. По новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. В средней школе для национальных меньшинств плавно вводится украинский как язык преподавания. Но в соответствии с образовательной программой — могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках (государственном, английском языке и на других официальных языках Европейского Союза)".

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