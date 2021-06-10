Экономика 1 час назад

В Украине вступил в силу закон об электронных трудовых книжках

Отныне вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме

Фото: zakon.isu.net.ua Фото: zakon.isu.net.ua
Фото: zakon.isu.net.ua

В четверг, 10 июня, в Украине вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, согласно которому вводится учет трудовой деятельности не в бумажной, а в электронной форме.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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"10 июня 2021 года вступает в силу Закон Украины от 5 февраля 2021 года №1217-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", — говорится в сообщении.

Указано, что ведомство в течение 5 лет должно включить в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

При этом в Пенсионном фонде добавили, что при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности лица, пенсию по возрасту будут назначать автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

В то же время уточняется, что по желанию лицо может получать пенсию с более позднего возраста.

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Напомним, этот закон Верховная Рада во втором чтении одобрила 5 февраля 2021 года.

Этот закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования (10 июня 2021 года), однако с 10 марта в силу вступила та часть документа, в которой прописаны поручения Кабинету министров по реализации закона.

Теперь правительство должно будет ежегодно, начиная с текущего года, информировать Верховную Раду о состоянии выполнения документа.

В то же время в течение 5 лет украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

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