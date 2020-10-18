В Украине зафиксирована самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

В 2019 году в Украине зафиксирован самый низкий показатель здоровой жизни среди всех европейских стран.

Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из США, Великобритании, Индии, Нидерландов и еще нескольких стран, которое опубликовано в научном журнале The Lancet.

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Основным показателем в исследовании являются годы жизни с поправкой на инвалидность (Disability-Adjusted Life Year, DALY).

Он определяет не среднюю продолжительность жизни, а общее "бремя" болезней, выраженное в количестве лет, потерянных из-за плохого здоровья, инвалидность или смертность.

Как отмечают авторы исследования, DALY в Украине в 2019 году составил 61,7 года. В списке ближайшей европейской страной к Украине является Российская Федерация с показателем 63,7 года.

В то же время самый высокий показатель DALY среди европейских стран имеет Исландия, где он составляет 71,9 лет, на втором месте Словения (70,1), за ней следуют Албания (68,7) и Чехия (68,5).

А лучший показатель по всему миру имеет Сингапур, где DALY составляет 73,9.

При этом DALY ниже средней продолжительности жизни, так как последний показатель не учитывает потери лет из-за плохого здоровья. Например, средняя продолжительность жизни в Украине составляет 72,01 года, что больше DALY почти на 10 лет.

Ранее сообщалось, что за последние несколько лет самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается, если в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, то, начиная с 2016 года, этот показатель рос, и сейчас около половины граждан оценивают состояние собственного здоровья как хорошее.

Согласно данным последнего социсследования Киевского международного института социологии, 49% опрошенных оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее (а 13% — как плохое или очень плохое)