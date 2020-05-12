Половина украинцев считают свое здоровье хорошим — опрос

В последние несколько лет самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается, если в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, то, начиная с 2016 года, этот показатель рос, и сейчас около половины граждан оценивают состояние собственного здоровья как хорошее.

Согласно данным последнего социсследования Киевского международного института социологии, 49% опрошенных оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее (а 13% — как плохое или очень плохое), сообщает пресс-служба КМИС.

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Всего, по состоянию на апрель 2020 года, 49% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% — как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определить, а 13% — как плохое или очень плохое.

"Эти показатели статистически не отличаются от показателей 2019 года и теперь закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны", — говорится в сообщении.

Указано, что на состояние здоровья могут влиять различные факторы, в частности — возраст, пол, уровень материального благосостояния, место жительства или другие факторы.

КМИС рассмотрел подробно различия по этим параметрам согласно данным апрельского опроса.

По возрасту:

Наблюдается логичная закономерность: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет — 67%, в возрасте 40-49 лет — 53%, в возрасте 50-59 лет — 39%, в возрасте 60-69 лет — 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше — 12%.

При этом мужчины считают свое здоровье несколько лучшим, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин — 43%. Среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин — 17%.

Отмечается, что это также может быть связано с тем, что средняя продолжительность жизни женщин в Украине примерно на 10 лет выше, чем мужчин (77 лет у женщин и 67 — у мужчин), поэтому доля женщин в старших возрастных группах, обладающих самой низкой самооценкой состояния здоровья, еще больше, чем среди младших (так, среди людей старше 79 лет, женщины составляют 70%, а мужчины только 30%).

По типу населенного пункта (город-село):

Процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (50%), чем в сельской местности (46%). Это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния (который выше в городах), так и с доступностью услуг по охране здоровья и более развитой сетью лечебных учреждений в городах.

По уровню финансового обеспечения семьи:

По-прежнему продолжает сохраняться связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния: чем лучше материальный уровень жизни, тем больше тех, кто имеет хорошее здоровье. Так, среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 20%, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (так или иначе могут позволить себе покупку дорогих вещей) — 63%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения — 73%. Чем выше уровень благосостояния, тем лучше возможности для заботы о здоровье.

Также состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 86%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 34%.

Известно, что КМИС провел этот опрос с 22 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

При этом в выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, — АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Всего в ходе опроса проведено 2024 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Ранее социологи заявляли, что экономическая турбулентность беспокоит украинцев больше, чем коронавирус.