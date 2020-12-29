Общество 9 минут назад

В Украине запускают регистрацию места проживания онлайн: пока в тестовом режиме

Зарегистрироваться по месту жительства смогут подростки, живущие с родителями, и граждане с ID-картами

Кабинет министров 28 декабря одобрило постановление, предусматривающее начало экспериментального проекта по регистрации и снятии с регистрации места проживания в электронной форме.

Как говорится в сообщении правительства, Подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "Дія". Там же в личном кабинете гражданина можно будет видеть информацию о результате заявки и статусе услуги. На сегодня услуга доступна лишь для детей до 14 лет в Харькове.

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При этом правительство определило, что теперь она будет доступна и для несовершеннолетних лиц от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них.

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Украинцы, имеющие ID-карты, смогут зарегистрироваться таким образом по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если человек владеет жильем или же получил электронное согласие на регистрацию от владельца или совладельца этого жилья.

Отмечается, что на первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме "в некоторых городах Украины", список которых в сообщении не приводится.

Напомним, что на заседании 23 декабря Кабмин сделал первый шаг для внедрения этой услуги — обязал органы местного самоуправления с 1 апреля 2021 года вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы.

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