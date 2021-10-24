В Украину идут морозы: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Из-за идущего в Украину арктического циклона до 26 октября в Украине возможно серьезное снижение температуры. В некоторых регионах столбики термометров ночью будут опускаться до -7 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Ночью 26 октября, по прогнозам синоптиков, будет пик снижения температуры. По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля.

В понедельник ночью, 25 октября, температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах -5...+4 градусов.

Холоднее всего будет в Черновицкой области, там будет -3...-5 градусов мороза. Днем почти по всей территории столбики термометров будут показывать не выше 10 градусов тепла.

Исключениями, по прогнозам синоптиков, будут Львовская область и Закарпатье, где воздух прогреется до +9...+11 и +10...+12 градусов соответственно.

Во вторник, 26 октября, ночь будет морозной во всех областях. Холоднее всего будет в Черновицкой и Луганской областях, где синоптики прогнозируют -5...-7 градусов мороза. Для сравнения, теплее всего в ночь на 26 октября будет в столице — 0...-2 градуса.

Днем температура воздуха в большинстве регионов останется без изменений. Исключением будет Западная Украина, где ожидают +10...+14 градусов тепла.