Общество 1 час назад

В Украину идут морозы: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Ночью 26 октября, по прогнозам синоптиков, будет пик снижения температуры. По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля

По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля
По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля

Из-за идущего в Украину арктического циклона до 26 октября в Украине возможно серьезное снижение температуры. В некоторых регионах столбики термометров ночью будут опускаться до -7 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Ночью 26 октября, по прогнозам синоптиков, будет пик снижения температуры. По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля.

В понедельник ночью, 25 октября, температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах -5...+4 градусов.

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Холоднее всего будет в Черновицкой области, там будет -3...-5 градусов мороза. Днем почти по всей территории столбики термометров будут показывать не выше 10 градусов тепла.

Исключениями, по прогнозам синоптиков, будут Львовская область и Закарпатье, где воздух прогреется до +9...+11 и +10...+12 градусов соответственно.

Во вторник, 26 октября, ночь будет морозной во всех областях. Холоднее всего будет в Черновицкой и Луганской областях, где синоптики прогнозируют -5...-7 градусов мороза. Для сравнения, теплее всего в ночь на 26 октября будет в столице — 0...-2 градуса.

Днем температура воздуха в большинстве регионов останется без изменений. Исключением будет Западная Украина, где ожидают +10...+14 градусов тепла.

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