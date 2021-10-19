Общество 30 минут назад

Стало известно, когда в Киеве включат отопление

В выходные синоптики прогнозируют снижение температуры, поэтому уже с 23 октября в столице планируют начать подключение домов к теплу

С 23 октября в столице планируют начать отопительный сезон С 23 октября в столице планируют начать отопительный сезон
С 23 октября в столице планируют начать отопительный сезон

В столице планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября. Именно в эти дни синоптики прогнозируют снижение температуры, и это дает основания для подключения всех домов к системам отопления.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.

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Согласно действующему законодательству, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Петр Пантелеев напомнил, что для социальной сферы столицы — школ, детских садов, больниц, отопительный сезон уже начался. Согласно распоряжению КГГА, с 1 октября начали подключение этих учреждений по их индивидуальным заявкам.

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"Столица с технической и организационной точек зрения полностью готова к старту отопления. Но ориентируемся на погоду, чтобы "не обогревать воздух" и подключать дома тогда, когда температура снизится. Я также хотел бы обратить внимание потребителей, что в Киеве работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет более 2,7 тыс. км, а количество жилых домов — более 11 000. Поэтому для полного подключения этой системы необходимо 7 дней", — отметил заместитель председателя КГГА.

Он также напомнил, что у каждого дома, неважно, есть ли там ОСМД или нет, сегодня есть возможность подключиться к теплу уже сейчас — если большинство жителей дома поддержит подключение к теплу и соответствующий протокол направят в теплоснабжающую компанию.

Напомним, перед стартом отопительного сезона регионы столкнулись с проблемой отопления бюджетных учреждений. На внеплановых заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во многих областях Украины обсуждались вопросы, связанные с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям. Регионы объявляют о чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов. 

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