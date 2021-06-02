В УЗ ожидают стабильный рост объемов перевозок и показателей грузовой работы — Юрик

В мае "Укрзализныця" улучшила оборот грузовых вагонов на 20% — до 7,11 суток. Кроме того, УЗ смогла вернуть среднесуточную погрузку вагонов на уровень докризисного 2019 года.

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

"Ускорение оборота грузовых вагонов, рост среднесуточной нагрузки и их выход на докризисные показатели указывает на эффективность комплекса антикризисных управленческих мероприятий, осуществленных компанией в течение последних месяцев", — отметил и. о. главы правления компании Иван Юрик.

Отмечается, что среднесуточная погрузка в последний месяц весны составила 731,9 тыс. тонн. Это фактически соответствует показателям мая 2019 года и на 13% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

"В дальнейшем мы ожидаем стабильный рост объемов перевозок и показателей грузовой работы", — добавил Иван Юрик.

Напомним, ранее Иван Юрик заявил, что по итогам апреля компания получила 35 млн грн прибыли и впервые за год вышла на положительный финансовый результат.