Вандалы пытались разрушить скульптуру девочки с колосками у Музея Голодомора (ФОТО)

В Киеве в ночь с 21 на 22 августа был совершен акт вандализма относительно скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщает пресс-служба музея.

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Как отметили в Музее Голодомора, сейчас эту скульптуру демонтировали для реставрации.

По предварительным данным, на скульптуре нет повреждений.

На данный момент на месте преступления работают правоохранители.

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При этом в музее обещают сделать все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место.

"То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", — недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорее вернулась в экспозицию музея", — заверила генеральный директор Музея Голодомора Олеся Стасюк.

В свою очередь бывший руководитель Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович напомнил, что скульптура девочки с колосками стала одним из символов памяти о Голодоморе.

"Памятник, к которому приносят яблоки и хлеб в дни памяти. Вандалы осквернили его, директор музея уверяет: фигура не была повреждена и вскоре будет возвращена на место. Но это не изменит того, что где-то рядом с нами живут чудовища, способные осквернить такой памятник. Тогда отбирали хлеб, теперь хотят отобрать память", — прокомментировал он это происшествие в Facebook.

Напомним, 9 декабря 2019 года, в самом центре Киева, в парке Владимирская горка, вандалы атаковали памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Хулиганы отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции. Обезглавили орла уже не первый раз — в 2015 году также памятник был изуродован. Увы, вандалов так и не нашли.