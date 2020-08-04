Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко

29 июля Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, отменяющих штраф со стороны Нацбанка в размере 14,4 млн грн к Универсал банку, который принадлежит Сергею Тигипко, за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает Finbalance, Верховный Суд в своем постановлении констатировал, что НБУ не доказал, что "истец принимал участие в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное".

"Коллегия судей установила, что банком были допущены какие-либо нарушения правил осуществления финансового мониторинга, а затем факт проведения банком деятельности, который имеет признаки рисковой, не подтвердился", — говорится в постановлении.

В суде посчитали, что Универсал банк в полной мере проводил необходимые мероприятия по своевременному выявлению операций, подпадающих под признаки финансового мониторинга, осуществлял изучение клиентов, анализ финансовых операций и сообщал специально уполномоченный орган по вопросам финансового мониторинга о финансовых операций своих клиентов.

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Ранее НБУ заявлял о выявлении факты проведения в период с 21 января 2016 года до 6 июня 2017 года клиентами Универсал Банка, в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу денег, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн".

Напомним, в январе текущего года Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на "Универсал Банк" в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Ранее стало известно, что Нацбанк проиграл апелляцию Сбербанку и обжаловал в кассационном порядке решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на российское финучреждение за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.