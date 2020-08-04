  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 30 минут назад

Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко

В суде посчитали, что Универсал банк проводил все необходимые мероприятия по выявлению операций, подпадающих под признаки финансового мониторинга

Сергей Тигипко. Фото: Facebook Сергей Тигипко. Фото: Facebook
Сергей Тигипко. Фото: Facebook

29 июля Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, отменяющих штраф со стороны Нацбанка в размере 14,4 млн грн к Универсал банку, который принадлежит Сергею Тигипко, за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает Finbalance, Верховный Суд в своем постановлении констатировал, что НБУ не доказал, что "истец принимал участие в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное".

Кратко и по делу в Telegram

"Коллегия судей установила, что банком были допущены какие-либо нарушения правил осуществления финансового мониторинга, а затем факт проведения банком деятельности, который имеет признаки рисковой, не подтвердился", — говорится в постановлении.

В суде посчитали, что Универсал банк в полной мере проводил необходимые мероприятия по своевременному выявлению операций, подпадающих под признаки финансового мониторинга, осуществлял изучение клиентов, анализ финансовых операций и сообщал специально уполномоченный орган по вопросам финансового мониторинга о финансовых операций своих клиентов.

Читайте также:
НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

Ранее НБУ заявлял о выявлении факты проведения в период с 21 января 2016 года до 6 июня 2017 года клиентами Универсал Банка, в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу денег, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн".

Напомним, в январе текущего года Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на "Универсал Банк" в размере 14,4 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Ранее стало известно, что Нацбанк проиграл апелляцию Сбербанку и обжаловал в кассационном порядке решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на российское финучреждение за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Система электронных платежей Нацбанка заработала в режиме 23/7
Система электронных платежей Нацбанка заработала в режиме 23/7
НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга
НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга
Экономика Украины восстанавливается после кризиса — НБУ
Экономика Украины восстанавливается после кризиса — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда, в котором пассажир избил женщину

  3. Вакцина от коронавируса может никогда не появиться — ВОЗ

  4. Террорист, захвативший заложницу в банке, требует выхода в прямой эфир на ТВ (ФОТО)

  5. Расплата за электроэнергию: прибыль олигархам, счета — украинцам 

Загрузка...