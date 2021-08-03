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20 минут назад

Владислав Трубицын: Без нового генплана Киев не справится с хаотичной застройкой

Сейчас город живет вообще без генплана, срок действия последнего закончился еще в 2020 году

Владислав Трубицын: Без нового генплана Киев не справится с хаотичной застройкой Владислав Трубицын: Без нового генплана Киев не справится с хаотичной застройкой

Чтобы решить проблему хаотичной застройки, которая уродует облик Киева и делает его все менее комфортным для жизни, в первую очередь нужно разработать и принять новый Генеральный план Киева.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа", глава межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

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По его словам, ключ к решению проблемы хаотичной застройки — новый Генеральный план Киева. "Сейчас город живет вообще без генплана, ведь срок действия последнего закончился еще в 2020-м, а с принятием нового городские власти продолжают тянуть", — добавил Трубицын.

Но просто принять новый генплан, уверен политик, конечно же, недостаточно: "Во-первых, генплан должен быть разработан и принят с учетом интересов города и горожан, а не только бизнес-аппетитов застройщиков. То есть в новом генплане должны быть не только места под застройку, но и социальная, и транспортная инфраструктура — школы, детсады, развязки, парковки, а также зеленые зоны и зоны отдыха".

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"А во-вторых, новый генплан должен стать своеобразной священной книгой и для городской власти, и для бизнеса. То есть и городская власть, и застройщики должны наконец-то понять, что хаотичная застройка даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной, не выгодна никому. Когда город эстетически уродуется, становится малопригоден для жизни и менее комфортен, теряют не только киевляне и городская власть, но и бизнес, в том числе строительный. Уверен, он не сможет нормально развиваться в малопригодном для жизни людей мегаполисе", — подчеркнул Трубицын.

Глава МФО "Успешный Киев" добавил, что еще одной причиной хаотиченой застройки является коррупция. "И борьба с ней должна быть максимально жесткой. Но одним только усилением борьбы ее не победить. Нулевая толерантность к любым коррупционным проявлениям должна сочетаться с диалогом власти и бизнеса и выработкой в результате такого диалога единых для всех, прозрачных и понятных правил игры на строительном рынке", — подчеркнул Трубицын.

Напомним, ранее Владислав Трубицын заявил, что КГГА стала заложницей политической ситуации в стране, из-за чего нет качественных изменений и позитивной динамики в развитии города. Исправить ситуацию, по его словам, можно, если разделить должности главы КГГА и мэра. "Ведь непосредственное разделение должностей городского головы и главы КГГА позволит сделать процесс децентрализации более эффективным и значительно улучшит качество управления таким мегаполисом, как Киев", — считает Трубицын.

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