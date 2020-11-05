Генплан Киева: разработчики отказались от транспортных развязок в центре города

Разработчики проекта Генерального плана застройки Киева решили отказаться от строительства транспортных развязок в разных уровнях в центральной части города.

Об этом сообщается на странице "Генеральний план Києва" в Facebook.

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Указано, что в рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и так далее) предполагается возвести их только на удлинении Железнодорожного шоссе.

"Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и Предмостная правобережная развязка на Подольском мостовом переходе", — говорится в сообщении.

В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности, скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров.

При этом приводится перечень, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:

- на Харьковской площади;

- на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой;

- на проспекте Романа Шухевича;

- на улице Братиславской;

- на улице Оноре де Бальзака;

- на Дарницкой площади;

- на улице Привокзальной;

- возле станции метро "Черниговская";

- на проспекте Академика Палладина;

- Большой окружной дороге;

- на площади Валерия Марченко.