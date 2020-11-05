Генплан Киева: разработчики отказались от транспортных развязок в центре города

Разработчики проекта Генерального плана застройки Киева решили отказаться от строительства транспортных развязок в разных уровнях в центральной части города.
Об этом сообщается на странице "Генеральний план Києва" в Facebook.
Указано, что в рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и так далее) предполагается возвести их только на удлинении Железнодорожного шоссе.
"Исключение составляет развязка на площади Героев Великой Отечественной войны и Предмостная правобережная развязка на Подольском мостовом переходе", — говорится в сообщении.
В то же время в проекте Генплана Киева акцентировано внимание на развитии общественного транспорта, в частности, скоростного внеуличного. Предполагается, что со временем именно общественный транспорт будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров.
При этом приводится перечень, где запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок:
- на Харьковской площади;
- на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой;
- на проспекте Романа Шухевича;
- на улице Братиславской;
- на улице Оноре де Бальзака;
- на Дарницкой площади;
- на улице Привокзальной;
- возле станции метро "Черниговская";
- на проспекте Академика Палладина;
- Большой окружной дороге;
- на площади Валерия Марченко.