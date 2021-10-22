Политика 1 час назад

Власти Львова отказались выполнять решение Верховного суда по праху агента НКВД Кузнецова

По словам Садового, Львов "не сотрудничает с оккупантами"

Власти Львова отказались выполнять решение Верховного суда по праху агента НКВД Кузнецова Власти Львова отказались выполнять решение Верховного суда по праху агента НКВД Кузнецова

Кассационный административный суд Верховного суда обязал исполком Львовского городского совета передать останки агента НКВД и героя СССР Николая Кузнецова его родственникам в России, однако власти города выполнять не намерены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

"Это уже не первое такое судебное решение по этому делу. Я в который раз задаю два вопроса людям, принимающим такие решения: 1) считаете ли вы возможным какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны? 2) а не хочет Россия вернуть нам 121 гражданина Украины?" — написал он.

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По словам градоначальника, эти граждане Украины заключены в России по политическим и религиозным мотивам, а еще 296 людей находятся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях.

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"Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами! И напоследок. Истицей по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-нибудь интересовался, как у нее дела?" — добавил Садовой.

Как сообщает в свою очередь пресс-служба Львовского горсовета, исполком единогласно проголосовал против выполнения указанного решения суда.

Отметим, что фигура Кузнецова, инфильтрованного советской разведкой в среду оккупационной администрации нацистской Германии на территории современной Западной Украины, лично ликвидировавшего ряд чиновников и военных деятелей и погибшего в 1943 году, до сих пор остается "больной" темой для региона и особенно для Львова, где тот захоронен на Холме Славы.

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В частности, в июне 2017 и августе 2018 года могилу шпиона разрисовывали неизвестные вандалы, а в марте 2019 года с надгробной плиты был похищен бронзовый барельеф. В январе 2021 года неизвестные попытались сделать подкоп в месте захоронения Кузнецова.

При этом Садовой уже выражал ранее подобную позицию, в частности в феврале 2020 года, реагируя на решение суда низшей инстанции о передаче праха советского разведчика.

Тогда он заявил, что власти города отложат рассмотрение этого вопроса, поскольку "его нужно рассматривать в рамках государственной политики" и "только когда Российская Федерация вернет наших пленных", а без позиции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и других компетентных ведомств предприниматься ничего не будет.

После этого украинское Министерство культуры заявило, что считает эксгумацию останков Кузнецова нецелесообразной "в условиях российско-украинской войны".

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