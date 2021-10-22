Власти Львова отказались выполнять решение Верховного суда по праху агента НКВД Кузнецова

Кассационный административный суд Верховного суда обязал исполком Львовского городского совета передать останки агента НКВД и героя СССР Николая Кузнецова его родственникам в России, однако власти города выполнять не намерены. Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

"Это уже не первое такое судебное решение по этому делу. Я в который раз задаю два вопроса людям, принимающим такие решения: 1) считаете ли вы возможным какое-либо сотрудничество с агрессором во время войны? 2) а не хочет Россия вернуть нам 121 гражданина Украины?" — написал он.

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По словам градоначальника, эти граждане Украины заключены в России по политическим и религиозным мотивам, а еще 296 людей находятся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях.

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"Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами! И напоследок. Истицей по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-нибудь интересовался, как у нее дела?" — добавил Садовой.

Как сообщает в свою очередь пресс-служба Львовского горсовета, исполком единогласно проголосовал против выполнения указанного решения суда.

Отметим, что фигура Кузнецова, инфильтрованного советской разведкой в среду оккупационной администрации нацистской Германии на территории современной Западной Украины, лично ликвидировавшего ряд чиновников и военных деятелей и погибшего в 1943 году, до сих пор остается "больной" темой для региона и особенно для Львова, где тот захоронен на Холме Славы.

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В частности, в июне 2017 и августе 2018 года могилу шпиона разрисовывали неизвестные вандалы, а в марте 2019 года с надгробной плиты был похищен бронзовый барельеф. В январе 2021 года неизвестные попытались сделать подкоп в месте захоронения Кузнецова.

При этом Садовой уже выражал ранее подобную позицию, в частности в феврале 2020 года, реагируя на решение суда низшей инстанции о передаче праха советского разведчика.

Тогда он заявил, что власти города отложат рассмотрение этого вопроса, поскольку "его нужно рассматривать в рамках государственной политики" и "только когда Российская Федерация вернет наших пленных", а без позиции Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел и других компетентных ведомств предприниматься ничего не будет.

После этого украинское Министерство культуры заявило, что считает эксгумацию останков Кузнецова нецелесообразной "в условиях российско-украинской войны".