Политика 20 минут назад

Верховный суд избрал нового главу

В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда

Фото: Facebook/Верховный суд Украины Фото: Facebook/Верховный суд Украины
Фото: Facebook/Верховный суд Украины

Сегодня, 22 октября, пленум Верховного суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", им стал секретарь Большой палаты Верховного суда Всеволод Князев.

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Он займет эту должность 1 декабря 2021 года, по завершении каденции нынешнего главы суда Валентины Данишевской.

В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука — 7 судей.

Ранее сообщалось, что в результате процесса "оптимизации судов" в Украине останется примерно 213 укрупненных окружных судов из 663 зарегистрированных местных районных и городских судов первой инстанции.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский утвердил стратегию реформирования судебной системы на три года.

Гарант убежден, что сегодня в Украине нет финансовых и социальных гарантий независимости судебной власти, слишком сложные процедуры конкурсов, недостаточный уровень внедрения цифровых технологий и отсутствует коммуникационная политика в судах.

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