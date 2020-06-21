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1 час назад

Во Львовской области нашли 2 бидона с архивными документами УПА (ФОТО)

Среди находок — книги, документы, протоколы, журналы, датированные 1940-1950 годами

Бидон с документами УПА. Фото: ТСН Бидон с документами УПА. Фото: ТСН
Бидон с документами УПА. Фото: ТСН

В городе Мостиска Львовской области были найдены 2 бидона с архивными документами Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает ТСН.

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В частности, находку обнаружили искатели исторических ценностей Андрей Савка и Андрей Березяк.

По словам мужчин, документы нашли случайно в лесу за городом, во время очередной прогулки с металлоискателем.

Среди находок — книги, документы, протоколы, журналы, датированные 1940-1950 годами.

Также найден завернутый в бумагу военный билет 1948 года одного из сотрудников НКВД, который "пытался прорваться в ряды УПА".

Исследователи предполагают, что там также могут быть архивные документы Сидора Ковпака — руководителя партизанского движения сопротивления в Украине, потому что он был хорошо известен в этих краях. Однако тщательно изучить находку пока не удалось.

"Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы", — объяснили искатели.

Известно, что они передали архивные документы в Мостиский историко-краеведческий музей. Вскоре находку должны отправить на реставрацию.

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Напомним, 9 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда, который признал незаконным переименование двух проспектов в честь героев ОУН-УПА — Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице.

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