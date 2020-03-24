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Банки 10 минут назад

Во время карантина поток клиентов ПриватБанка сократился вдвое

В то же время, количество и объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в Приват24, за этот же период выросли на 27%

Во время карантина поток клиентов ПриватБанка сократился вдвое Во время карантина поток клиентов ПриватБанка сократился вдвое
Фото: ПриватБанк

За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона.

Как сообщает пресс-служба ПАО "ПриватБанк", в целом по системе количество клиентов, посещающих отделения банка, сократилось на 54%.

В то же время, по данным ПриватБанка, количество и объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в Приват24, за этот же период выросли на 27%.

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В банке также отмечают, что с начала "карантинной" недели объемы снятия наличных в банкоматах находится на среднесуточном уровне — вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период.

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При этом, инкассация банкоматов и терминалов самообслуживания банка проводится в штатном режиме.

Напомним, украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. В частности, финучреждения временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

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