Во время карантина поток клиентов ПриватБанка сократился вдвое

За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона.

Как сообщает пресс-служба ПАО "ПриватБанк", в целом по системе количество клиентов, посещающих отделения банка, сократилось на 54%.

В то же время, по данным ПриватБанка, количество и объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в Приват24, за этот же период выросли на 27%.

В банке также отмечают, что с начала "карантинной" недели объемы снятия наличных в банкоматах находится на среднесуточном уровне — вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период.

Читайте также: ПриватБанк автоматически продлит срок действия банковских карт на время карантина

При этом, инкассация банкоматов и терминалов самообслуживания банка проводится в штатном режиме.

Напомним, украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина. В частности, финучреждения временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.