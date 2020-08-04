Во время карантина рабочий день длится на 48,5 минут больше — исследование

С момента введения карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, люди начали работать в среднем на 48 минут дольше.

Об этом свидетельствует исследование Гарвардской школы бизнеса и Нью-Йоркского университета, опубликованное Национальным бюро экономических исследований, сообщает Bloomberg.

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Эксперты проанализировали длину рабочего дня примерно 3,1 млн сотрудников в 21 тысяче компаний из 16 городов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Исследователи сравнили поведение сотрудников в течение двух 8-недельных периодов до и после карантина. Рассматривая электронную почту и метаданные о собраниях, специалисты подсчитали, что рабочий день после введения карантинных мер длился на 48,5 минут дольше, количество встреч увеличилось примерно на 13%, а электронных писем своим коллегам люди отправляли в среднем за день на 40% больше.

В издании отмечают, что в некоторых городах, включая Лос-Анджелес и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня уже вернулась к докарантинному уровню.

В то же время, более продолжительные рабочие дни сохранялись в Нью-Йорке, Сан-Хосе и большей части Европы вплоть до мая.

По мнению профессора кафедры организационного поведения Гарвардской школы бизнеса, одного из пяти соавторов исследования Джеффа Ползера, необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, изменились ли привычки у людей навсегда.

При этом, он не ожидает, что поведение вернется к докоронавирусному уровню в ближайшее время.

"Люди скорректировали свою работу… Не похоже, что мы вернемся к обычным временам", — сказал Ползер.

Ранее сообщалось, что во время эпидемии коронавируса люди стали чаще слушать подкасты — многие считают, что они помогают лучше разобраться в текущей ситуации, чем обыкновенные новости.

Таковы данные исследования Reuters и Оксфордского университета — в апреле 2020 года их социологи опросили потребителей медиа в 40 странах Европы, Америки, Азии и Африки.