  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 20 минут назад

Во время карантина украинские банки продолжают кредитовать — НБУ

Кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении

Во время карантина украинские банки продолжают кредитовать — НБУ Во время карантина украинские банки продолжают кредитовать — НБУ
НБУ. Фото: Фокус

За первый месяц карантинных мер кредитование в Украине ожидаемо начало замедляться.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Кратко и по делу в Telegram

По данным регулятора, кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении.

"Ухудшение ожиданий бизнеса сказалось на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами — это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом — из-за исчерпания средств", — сообщили в Нацбанке.

Читайте также:
Банкиры об "антивирусном" законе": "Отменяют только штрафы, а не сами платежи по кредитам"

В НБУ отмечают, что банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина.

В частности, о возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.

Напомним, Национальный банк Украины разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве закрывают все кладбища и переносят поминальные дни
В Киеве закрывают все кладбища и переносят поминальные дни
Двое сотрудников Запорожской АЭС заражены COVID-19, в Энергодаре усилили карантин
Двое сотрудников Запорожской АЭС заражены COVID-19, в Энергодаре усилили карантин
"Слуга народа" рассказал, когда Рада сможет рассмотреть "антиколомойский" закон
"Слуга народа" рассказал, когда Рада сможет рассмотреть "антиколомойский" закон
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Чернобыль в огне: как на фоне коронавируса власти скрывают масштабы пожара в Зоне ЧАЭС

  3. В Дарницком районе Киева горит подстанция ДТЭК

  4. Минздрав снова запретил рынкам работать во время карантина

  5. "Укрпочта" массово нанимает новых сотрудников

Загрузка...