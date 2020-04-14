Во время карантина украинские банки продолжают кредитовать — НБУ

За первый месяц карантинных мер кредитование в Украине ожидаемо начало замедляться.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении.

"Ухудшение ожиданий бизнеса сказалось на изменении валюты кредита. Если чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются. В то же время, банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами — это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом — из-за исчерпания средств", — сообщили в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что банки продолжают объявлять кредитные каникулы для своих заемщиков во время карантина.

В частности, о возможности реструктуризации кредитов публично объявили уже почти три десятка банков.

Напомним, Национальный банк Украины разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул".