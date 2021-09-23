Во всех школах Украины пройдет Национальный урок памяти, посвященный трагедии Бабьего Яра

Во всех школах Украины 29 сентября 2021 года пройдет Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Урок проведут одновременно в 15 тысячах украинских школ сотрудники Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки.

Как отмечают организаторы, урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательств на право на жизнь.

Урок для учащихся 5-11 классов будет проходить на базе онлайн-платформы "Красная точка памяти", разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовили с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников.

Стрим урока также покажут на сайте Министерства образования и на страничках Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в соцсетях.

"Согласно исследованиям, почти половина украинцев не знают, где находится Бабий Яр. Именно поэтому основной задачей образовательного направления Мемориального центра является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста", — отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук.

Она также выразила благодарность Минобразования за поддержку их проектов и совместную работу над Национальным уроком памяти. "Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников. Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики учащиеся смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды", — сообщила Мазарчук.

Онлайн-платформа "Красная точка памяти", на базе которой состоится урок, посвященный изучению истории Второй мировой войны и Холокоста, создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно — записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста.

Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые складываются в единую историю. Главная цель проекта — сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Напомним, в августе Минобразования и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Ранее Министерство образования одобрило платформу "Красная точка памяти" и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.