Общество 1 час назад

Во всех школах Украины пройдет Национальный урок памяти, посвященный трагедии Бабьего Яра

Урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательств на право на жизнь

Во всех школах Украины пройдет Национальный урок памяти, посвященный трагедии Бабьего Яра Во всех школах Украины пройдет Национальный урок памяти, посвященный трагедии Бабьего Яра

Во всех школах Украины 29 сентября 2021 года пройдет Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Урок проведут одновременно в 15 тысячах украинских школ сотрудники Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки.

Как отмечают организаторы, урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательств на право на жизнь.

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Урок для учащихся 5-11 классов будет проходить на базе онлайн-платформы "Красная точка памяти", разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовили с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников.

Стрим урока также покажут на сайте Министерства образования и на страничках Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в соцсетях.

"Согласно исследованиям, почти половина украинцев не знают, где находится Бабий Яр. Именно поэтому основной задачей образовательного направления Мемориального центра является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста", — отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук.

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Она также выразила благодарность Минобразования за поддержку их проектов и совместную работу над Национальным уроком памяти. "Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников. Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики учащиеся смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды", — сообщила Мазарчук.

Онлайн-платформа "Красная точка памяти", на базе которой состоится урок, посвященный изучению истории Второй мировой войны и Холокоста, создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно — записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста.

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Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые складываются в единую историю. Главная цель проекта — сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Напомним, в августе Минобразования и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Ранее Министерство образования одобрило платформу "Красная точка памяти" и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

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