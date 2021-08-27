Спорный "Бабий Яр. Контекст" Лозницы претендует на европейский "Оскар"

Документальный фильм"Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы отобран для участия в European Film Awards — престижной кинопремии, которую называют "европейским "Оскаром".

Организатор премии Европейская киноакадемия объявлила 40 игровых и 15 документальных фильмов, вошедших в лонг- лист.

Фильм Сергея Лозницы будет бороться за победу в номинации документальных фильмов с такими лентам как "Все включено" Волкана Уче (Бельгия, Нидерланды, Франция, "Горбачев. Рай" Виталия Манского (Латвия, Чехия), "Мы" Элиса Диопа (Франция), "Другая сторона реки" Антонии Килианы (Германия, Финляндия) и др.

Премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" в Украине состоится 5 октября в Киеве и будет приурочена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Планируются специальные показы и обсужедния фильма в других городах, но детальней про это пока не сообщается.

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" снят нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Фильм состоит из 20-25 эпизодов, смонтированных из архивного материала, снятого в период с 1941-го — начиная с вторжения нацистов на территорию СССР — по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру.

На Каннском кинофестивале фильм получил специальную премию "Золотой глаз".

По словам режиссера ленты Сергея Лозницы, он попытался реконструировать исторический контекст жизни в оккупированном нацистами Киеве.

"Некоторые кадры были похоронены в архивах десятилетиями, их никто никогда не видел, — говорит Лозница. Одним из таких эпизодов является подрыв Крещатика в сентябре 1941 года. Перед отступлением советской армии из Киева НКВД замирировала центральную улицу Киева звзрывчаткой с дистанционным управлением. Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после того, как нацисты захватили город. "Были жертвы среди гражданского населения, тысячи людей остались без крова. В Советском Союзе, который установил бомбы, не рассматривали человеческие жертвы и массовые уничтожения как фактор, на который стоит обращать внимание в военном планировании", — отметил режиссер.

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"Как для фильма, в названии которого есть слово "контекст", контекста как раз недостаточно", — считает кинокритик Алексей Тарасов. — Нигде не объясняется, почему Львов приветствовал гитлеровские войска: украинские националистические силы надеялись получить государственность в рамках фашистской Германии. "Бабий Яр. Контекст" вызовет ожесточенные дискуссии после своей премьеры в Украине, или, как принято сейчас говорить, — адский срач".

По мнению кинокритика, конкретно в этой картине режиссер переоценивает знания зрителей о событиях в период с 1941 по 1943 год.

Георгий Касьянов, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАН Украины, напротив, видит в фильме "насыщенность образами, идеями и, разумеется — контекстами". Но также отмечает, что "справиться со всеми темами фильма и способом их подачи трудно даже подготовленному зрителю". Для него это кино — не о прошлом оно — о настоящем. Все темы и контексты фильма — актуальны и сейчас, считает историк.

Сам же Лозница, предупреждает, что не стоит смотреть на этот фильм глазами сегодняшнего дня.

"Всему тому, что вы увидели в картине - есть причины, — сказал режиссер в интервью телеканалу "Суспільне". - Потому как существуют предметы, которые стали символами. И если вы сейчас с точки зрения сегодняшней символики, мифологии смотрите на то, что происходило в 41-ом году, то это может вызвать когнитивный диссонанс. Я думаю, что на историю того времени нужно смотреть глазами того времени", — сказал Лозница.

А по тем вопросам, которые фильм вызовет у зрителей, режиссер рекомендует обратиться к книгам, в том числе к "Реконструкции наций" Тимати Снайдера, в которой автор рассматривает вопросы калаборационизма. "Там в восьмой главе есть история этнических чисток, украинцев в частности. Он подробно написал, что происходило и почему", — сказал Лозница.

Современный контекст появления ленты "Бабий Яр. Контекст" не менее сложный, чем те темы, которые затронуты в фильме, отмечает историк Георгий Касьянов. "Фильм снят по заказу мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦБЯ), деятельность которого в последние годы уже неизменно сопровождается политическими и идеологическими манипуляциями, медийными атаками, борьбой амбиций отдельных лиц и групп интереса, борьбой, в которой теряется все — сама идея чествования памяти жертв, здравый смысл и сама память. В связи с этим уже первые реакции показывают, что в Украине обсуждение фильма будет, мягко говоря, непростым — даже просто потому, что фильм заказан "неправильной" учреждением", — считает Касьянов.