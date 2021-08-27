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20 минут назад

Спорный "Бабий Яр. Контекст" Лозницы претендует на европейский "Оскар"

Документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", получивший награду Каннского кинофестиваля и вызвавший горячие споры в Украине, отобран в лонг-лист кинопремии European Film Awards, которую называют "европейским "Оскаром"

Спорный "Бабий Яр. Контекст" Лозницы претендует на европейский "Оскар" Спорный "Бабий Яр. Контекст" Лозницы претендует на европейский "Оскар"

Документальный фильм"Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы отобран для участия в European Film Awards — престижной кинопремии, которую называют "европейским "Оскаром". 

Организатор премии Европейская киноакадемия объявлила 40 игровых и 15 документальных фильмов, вошедших в лонг- лист.

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Фильм Сергея Лозницы будет бороться за победу в номинации документальных фильмов с такими лентам как "Все включено"  Волкана Уче (Бельгия, Нидерланды, Франция,  "Горбачев. Рай" Виталия Манского (Латвия, Чехия), "Мы" Элиса Диопа (Франция), "Другая сторона реки" Антонии Килианы (Германия, Финляндия) и др.

Премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" в Украине состоится 5 октября в Киеве и будет приурочена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.  Планируются специальные показы и обсужедния фильма в других городах, но  детальней про это пока не сообщается. 

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" снят нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Фильм состоит из 20-25 эпизодов, смонтированных из архивного материала, снятого в период с 1941-го — начиная с вторжения нацистов на территорию СССР — по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру. 

На Каннском кинофестивале фильм получил специальную премию "Золотой глаз".

По словам режиссера ленты Сергея Лозницы, он попытался реконструировать исторический контекст жизни в оккупированном нацистами Киеве.

"Некоторые кадры были похоронены в архивах десятилетиями, их никто никогда не видел, — говорит Лозница.  Одним из таких эпизодов является подрыв Крещатика в сентябре 1941 года. Перед отступлением советской армии из Киева НКВД замирировала центральную улицу Киева звзрывчаткой с дистанционным управлением. Взрывчатку сдетонировали через несколько дней после того, как нацисты захватили город. "Были жертвы среди гражданского населения, тысячи людей остались без крова. В Советском Союзе, который установил бомбы, не рассматривали человеческие жертвы и массовые уничтожения как фактор, на который стоит обращать внимание в военном планировании", — отметил режиссер.

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"Как для фильма, в названии которого есть слово "контекст", контекста как раз недостаточно", — считает кинокритик Алексей Тарасов.  — Нигде не объясняется, почему Львов приветствовал гитлеровские войска: украинские националистические силы надеялись получить государственность в рамках фашистской Германии. "Бабий Яр. Контекст" вызовет ожесточенные дискуссии после своей премьеры в Украине, или, как принято сейчас говорить, — адский срач".

По мнению кинокритика, конкретно в этой картине режиссер переоценивает знания зрителей о событиях в период с 1941 по 1943 год.

Георгий Касьянов, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАН Украины, напротив, видит в фильме "насыщенность образами, идеями и, разумеется — контекстами". Но также отмечает, что "справиться со всеми темами фильма и способом их подачи трудно даже подготовленному зрителю".  Для него это кино — не о прошлом оно — о настоящем. Все  темы и контексты фильма  — актуальны и сейчас, считает историк.

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Сам же Лозница, предупреждает, что не стоит смотреть на этот фильм глазами сегодняшнего дня.

"Всему тому, что вы увидели в картине -  есть причины, — сказал режиссер в интервью телеканалу "Суспільне".  -  Потому как существуют предметы, которые стали символами. И если вы сейчас с точки зрения сегодняшней символики, мифологии смотрите на то, что происходило в 41-ом году, то это может вызвать когнитивный диссонанс. Я думаю, что на историю того времени нужно смотреть глазами того времени", — сказал Лозница.  

А по тем вопросам, которые  фильм вызовет у зрителей, режиссер рекомендует обратиться к книгам, в том числе к "Реконструкции наций" Тимати Снайдера, в которой автор рассматривает вопросы калаборационизма. "Там в восьмой главе есть история этнических чисток, украинцев в частности. Он подробно написал, что происходило и почему", —  сказал Лозница.

Современный контекст появления ленты "Бабий Яр. Контекст" не менее сложный, чем те темы, которые затронуты в фильме, отмечает историк Георгий Касьянов.  "Фильм снят по заказу мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (МЦБЯ), деятельность которого в последние годы уже неизменно сопровождается политическими и идеологическими манипуляциями, медийными атаками, борьбой амбиций отдельных лиц и групп интереса, борьбой, в которой теряется все — сама идея чествования памяти жертв, здравый смысл и сама память. В связи с этим уже первые реакции показывают, что в Украине обсуждение фильма будет, мягко говоря, непростым — даже просто потому, что фильм заказан "неправильной" учреждением", — считает Касьянов.

  • European Film Awards– награда за выдающиеся достижения в европейском кинематографе, которая вручается Европейской киноакадемией с 1988 года. По замыслу основателей, она должна конкурировать с ​​"Оскаром" как главная кинематографическая премия Объединенной Европы. 
  • На сегодня Европейская киноакадемия объявила неполный перечень фильмов, которые в этом году получат право бороться за European Film Awards. Другие ленты назовут в сентябре. Объявление лонг-листа в два этапа связано с локдауном и переносом ряда кинофестивалей из-за пандемии. Но уже сейчас понятно, что на главную кинопремию европейского континента претендует рекордное количество фильмов.
  • Шорт-лист номинантов объявят 9 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье. Его сформирует коллегия из более чем 4 тысяч членов академии. Победителей объявят в Берлине 11 декабря 2021.

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