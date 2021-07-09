Лишь 55% украинцев знают, в каком городе находится Бабий Яр — опрос

Лишь 55% украинцев знают, в каком городе находится Бабий Яр. 26,4% заявили, что не знают, а 18,4% вообще назвали другой город. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

При этом в центральном регионе 67,6% знают, что Бабий Яр расположен в Киеве, а вот на Донбассе таких меньше всего — 44,6%. Около трети опрошенных как на Донбассе, так и на западе Украины ответили, что не знают ответа.



37,5% заявили, что Бабий Яр для них — место памяти жертв нацистского режима всех национальностей, 27,3% — место памяти украинских евреев-жертв Холокоста, устроенного нацистским режимом, 14,3% — место памяти жертв и нацистского, и советского тоталитарных режимов, а 10,9% — место памяти жертв нацистского режима — советских граждан разных национальностей.



Подавляющее большинство опрошенных, 76%, считают, что память погибших в этом месте следует почитать на государственном уровне, 10,5% — только на местном. 3,6% заявили, что это вопрос памяти узкой группы людей, а 5,4% — что им это безразлично. Больше всего безразличных (9,7%) нашлось на Донбассе, а меньше всего (3,5%) в центре Украины.



Определять форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима на территории Украины, по мнению 48%, может Украинский институт национальной памяти. Верховную Раду назвали 38,6% (можно было дать несколько ответов), президента 34,5%, Кабинет министров — лишь 19,6%, другой субъект указали 3,9%, а 6,5% с ответом затруднились.



Финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру, по мнению 21,6% респондентов, должно исключительно правительство из госбюджета. 13,5% назвали государство вместе с меценатами из Украины, а относительное большинство в 39,2% — государство и меценатов-иностранцев.

Еще 5,8% указали только частных меценатов-иностранцев, а 4,1% — только меценатов-граждан Украины. 11,4% заявили, что им все равно, а 4,3% не дали ответ.



К позитивному отношению к финансированию иностранцами мероприятий и институтов исторической памяти и культуры в Украине склоняются 81,8% опрошенных, а к негативному — 15%. Не определились лишь 3,3%.



В частности, к меценатам из Израиля в такой роли позитивно относятся в целом 81,3%, из Германии — 77,2%, из США — 70,6%, из России — лишь 43,6% (в этом случае преобладает отрицательное отношение — 48,2%).



Читайте также: Трагедия как инструмент





Опрос проводился с 1 по 7 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Всего в рамках исследования было проведено 2003 интервью. Финансировался опрос в рамках проекта посольства Нидерландов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.

Отметим, что 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что считает свое избрание на высшую государственную должность доказательством крайне низкого уровня антисемитизма в Украине. По его словам, Украина ныне является наименее антисемитской страной Европы.