Все больше украинских трудовых мигрантов хотят перебраться жить в Польшу — исследование

Каждый третий мигрант из Украины, трудоустроенный в Польше, хотел бы переселиться в эту страну на постоянное жительство, а каждый четвертый хотел бы переехать на несколько лет. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Опрос показал, что в целом 57,3% граждан Украины в Польше хотят переехать туда на длительный период, причем это самый высокий показатель за последние три года — на 2,3 процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на 8,9 процентных пункта выше, чем в 2018 году.

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Доля украинских работников, которые хотели бы поселиться в Польше на постоянное проживание, стабильно увеличивается. В 2018 году желающих остаться было 22,1%, в 2019 году — 32,7%, а в 2020 году — 33,2%.

Более того, по сравнению с прошлогодним исследованием, в 2020 году возросло количество украинцев, которые хотели бы пожить в Польше несколько лет, — с 22,3% до 24,1%. В то же время количество мигрантов из Украины, которые не хотели бы переезжать в Польшу, уменьшилось почти наполовину — с 29,8% до 15,7%.

Исследование было проведено 10-14 декабря методом CAWI (Computer Assisted Web Interview — компьютерная система опроса в сети). В опросе приняли участие 1230 граждан Украины, трудоустроенных в Польше.

Отметим, что, по данным польских властей, почти 75% всех иностранных работников в Польше на сегодня составляют граждане Украины.