Выборы мэра Харькова: горизбирком отказался пересчитывать спорные голоса

Харьковская городская избирательная комиссия 4 ноября рассмотрела жалобы по поводу возможных фальсификаций протоколов о результатах голосования по выборам мэра 31 октября в Новобаварском и Основянском районах города, сообщает "Суспільне. Харьков".

Жалобу на них, напомним, подавала общественная организация "Опора". На заседании комиссии в четверг выступил координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко, изложив суть претензий.

"Наши наблюдатели следили за подсчетами, получили копии протоколов. Затем, когда мы увидели протоколы районных избирательных комиссий, цифры по указанным участкам не совпадали... Полиция уже открыла уголовное производство по статье о фальсификации избирательной документации. Мы просим обязать Новобаварскую и Основянскую ТИК пересчитать голоса избирателей на указанных избирательных участках", — отметил он.

Горизбирком рассмотрел жалобы и решил удовлетворить их частично — в пересчете голосов на отдельных участках "Опоре" отказали, однако информацию наблюдателей о неточностях в протоколах "приняли к сведению". Как отметил на заседании член комиссии Александр Самородин, "имеющихся в материалах жалобы доказательств недостаточно".

В комментарии "Суспільному" он заявил, что "Опора" должна была жаловаться на несоответствие протоколов в сами районные избиркомы до того, как результаты от них примет городской.

"Субъект обращения не подавал [жалобы] в установленные законом сроки в районные комиссии. Срок — до принятия ТИК соответствующих комиссий. Это возможно было сделать, это показывает практика выборов. Результаты выборов установлены, объявлен городской голова. Далее — ждем рассмотрения судебных решений. Пока ни один иск не был удовлетворен. Другие жалобы, кроме "Опоры", не поступали", — сказал Самородин.

В свою очередь старший аналитик сети "Опора" Александр Клюжев заявил, что наблюдатели выполнили свои функции, оперативно сообщив обществу о несоответствиях в районных и участковых протоколах.

"Нас обвиняют, что мы не подали вовремя жалобу, игнорируя тот факт, что нарушение могло быть обнаружено только тогда, когда мы увидели протокол об итогах голосования районных ТИК. Вместо того, чтобы дать ответ по сути, говорят, что мы что-то не сделали", — сказал Клюжев.

При этом упомянутый представитель "Опоры" Зинченко сообщил, что подавал жалобу и в Основянский райизбирком, и ее должны рассмотреть в пятницу, 5 ноября.

"Иск в суд подадим сегодня-завтра. Основное требование — пересчет голосов на тех участках, где мы зафиксировали нарушения", — добавил он.

Напомним, что "Опора" заявила о фальсификации результатов выборов мэра Харькова на 9 из 19 участков в Новобаварском районе, где, по утверждению самой организации, у нее имелись наблюдатели.

Нарушения были обнаружены на участках №№631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189 и 631200. Отмечается, что в результате манипуляций Игорю Терехову было "переброшено" 397 голосов от Александра Скорика ("Европейская солидарность"; 237 голосов) и Константина Немичева ("Национальный корпус"; 160 голосов).

Также они зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов на участке №631675 в Основянском районе. По всем выявленным фактам организация пожаловалась в полицию, там начали расследование.

По официальным данным, утвержденным Харьковским горизбиркомом уже 1 ноября, секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Терехов набрал 50,66% голосов. Второе место с более чем двукратным отрывом занял бывший мэр Михаил Добкин.

По оценке самой "Опоры", Терехов действительно набрал, с учетом погрешности, около 49-51% голосов, однако уверенности в том, он получил больше 50% и в Харькове не должен проходить второй тур, у организации не было.

В то же время, по данным экзитпола компании "Нью Имидж Маркетинг Групп", за Терехова отдали голоса 53,8% избирателей, а по данным опроса центра "Социальный мониторинг", он победил с результатом 51,9%.