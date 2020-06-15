Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор

Сегодня, 15 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседанииприговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами.

При получении этих средств депутат облсовета был задержан.

По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания Высшего антикоррупционного суда один из адвокатов, который защищает налоговика Николая Ильяшенко в деле о подкупе руководства САП и НАБУ, заявил, что у одного из подозреваемых якобы обнаружили COVID-19.