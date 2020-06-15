Политика 8 минут назад

Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор

Первой "жертвой" ВАКС стал депутат Киевского областного совета

Фото: Детектор медіа Фото: Детектор медіа
Фото: Детектор медіа

Сегодня, 15 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседанииприговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram.

Кратко и по делу в Telegram

Следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами.

При получении этих средств депутат облсовета был задержан.

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По словам судей, Мефодий использовал народное доверие в собственных корыстных целях.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания Высшего антикоррупционного суда один из адвокатов, который защищает налоговика Николая Ильяшенко в деле о подкупе руководства САП и НАБУ, заявил, что у одного из подозреваемых якобы обнаружили COVID-19.

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