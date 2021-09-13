За два года работы нардепы девятого созыва приняли 552 закона — КИУ

За первые два года работы в Верховной Раде народные депутаты IX созыва приняли 552 закона. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ, фракция "Слуга народа" потеряла возможность самостоятельно обеспечивать 226 голосов, необходимых для принятия решений. Несмотря на то что в состав фракции входят 243 депутата, в среднем принятые законы поддерживают только 217 нардепов.

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Для сравнения, в самом начале работы депутаты монобольшинства были более единодушны: в среднем "за" голосовали 228 народных избранников.

Среди других фракций и групп чаще всего в первые два года работы ВР принятые законы поддерживали депутаты "Доверия" и "Голоса". В среднем "за" голосовали 70% депутатов первой группы (14 человек) и 62% (12 человек) — второй.

В КИУ сообщают, что в других фракциях инициативы поддерживали реже. В среднем в первые два года работы "за" голосовали 54% депутатов "Европейской солидарности", 53% внефракционных, 48% депутатов группы "За будущее" и 46% депутатов "Батькивщины".

Почти не поддерживали принятые законы депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" — в среднем голосовали "за" только 21% депутатов фракции.

"При этом поддержка решений депутатами ОПЗЖ существенно снизилась после того, как в феврале 2021 года СНБО ввела персональные санкции против Медведчука", — отмечают в Комитете.

Там подводят итог: за два года монобольшинство "похудело" на 11 депутатов: с 254 в начале работы созыва до 243 по состоянию на сегодня. Часть депутатов исключили, а часть не всегда поддерживают решения, которые предлагаются властью на рассмотрение ВР.