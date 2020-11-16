Политика 60 минут назад

"За Майбутнє" внесла предложения к закону об внедрении РРО для спасения малого бизнеса

Представители партии в Верховной Раде настаивают на принятии их поправок

"За Майбутнє" внесла предложения к закону об внедрении РРО для спасения малого бизнеса "За Майбутнє" внесла предложения к закону об внедрении РРО для спасения малого бизнеса

Парламентская депутатская группа партии "За Майбутнє" подготовила поправки к законопроекту об уменьшении фискальной нагрузки на на физлиц-предпринимателей. В партии уверены, что эти поправки способны спасти мелкий и средний бизнес в стране.

Об этом во время согласительного совета в парламенте заявил народный депутат, сопредседатель группы Тарас Батенко.

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"Депутатская группа партии "За Майбутнє" регистрирует поправки к компромиссному законопроекту №4313 (об отсрочке массового внедрения РРО — ред.), который сегодня будет рассматриваться профильным комитетом. Это те поправки, которые поддерживает "SaveФОП", — заявил нардеп.

По его словам, принятие указанного законопроекта имеет смысл только с учетом этих поправок.

"Мы просим профильный комитет ответственно отнестись к предложениям "SaveФОП" и вообще микропредпринимательства. Эти поправки отшлифованы и взвешены, это — компромиссный вариант законопроекта. Только в таком случае мы готовы голосовать за этот законопроект на заседании парламента", — сообщил Тарас Батенко.

Напомним, 16 ноября представители "SaveФОП" снова пикетировали Верховную Раду. Представители частных предпринимателей борются с инициативой масштабного внедрения регистраторов расчетных операций. Кроме того, в этот понедельник они протестовали против введения карантина выходного дня.

В начале ноября парламент уже рассматривал отсрочку массового внедрения РРО, но нардепы не поддержали закопропроект в предложенной на тот момент редакции.

 

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