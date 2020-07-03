За последние 10 лет в Украине посадили леса больше, чем вырубили — премьер-министр

Последние десять лет площадь посаженных лесов в Украине превысила площадь вырубок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов к правительству", передает ZN.UA.

По его словам, только в течение весны 2020 года в стране были восстановлены 32,3 тысячи гектаров леса.

"Соотношение площади создания лесов за десять лет превысило площадь сплошных вырубок. К сожалению, все еще есть незаконные вырубки, которые при инвентаризации лесов надо учесть, чтобы понимать, какой объем насаждений должен происходить в Украине", — сообщил министр.

Также он добавил, что нелегальная вырубка происходит реже в том числе и из-за принятых мер.

"Мы видим уменьшение незаконных вырубок лесов, но борьбу с этим явлением необходимо завершить. Введены полное электронное чипирование древесины, а также электронные аукционы", — отметил глава правительства.

В то же время еще в начале весны 2020 года глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий сообщал, что в 2019 году объемы незаконной вырубки леса в Украине выросли почти в семь раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее.

"Объемы и убытки от незаконных вырубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров — это почти в семь раз больше — с общим ущербом государству на сумму 814 миллионов гривен", — сказал тогда Заблоцкий.

По его словам, больше всего незаконных вырубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году агентство выявило ущерб на сумму 51,7 млн грн, в Херсонской — 16,9 млн грн и Житомирской — 5 млн грн.

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Впрочем, глава Гослесагенства также отмечал тенденцию к увеличению площади лесов — в 2019 году лес восстановлен на площади 42 тысячи га, а новые леса созданы на 2,2 га.