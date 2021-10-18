Заместителя гендиректора "Укроборонпрома" обвинили в возможных связях с РФ

Роман Забарчук (заместитель по вопросам безопасности Юрия Гусева, генерального директора ГК "Укроборонпром"), получил доступ к информации ГП "Антонов" по вопросам исполнения контрактов, в том числе, с НАТО, рассказал на пресс-конференции в "Укринформе" представитель ГП "Антонов" Виталий Куприй, экс-депутат Верховной Рады . По словам представителя ГП "Антонов", "родной дядя чиновника "Укроборонпрома" — Забарчук Евгений Леонидович. Во времена СССР он окончил Высшую школу КГБ, с 2006 года занимал должность заместителя генерального прокурора РФ, с 2011 — заместитель руководителя аппарата правительства РФ. С 2020 — заместитель министра юстиции РФ".

Об этом сообщают Українські Новини.

"Роман Забарчук вопреки должностным инструкциям, самостоятельно ведет расследование, без санкций со стороны главы и Наблюдательного Совета "Укроборонпрома", начинает проверку деятельности "Антонова" и получает доступ ко всем подробностям выполнения "Антоновым" контрактов в том числе и с НАТО. И теперь где эта информация может оказаться, у родственника в РФ?", — заявил Виталий Куприй.

Акционер АО "Меридиан" им. С.П. Королева" Вадим Гриб (контролирует 49% акций предприятия) также обвинил Забарчука в возможном сотрудничестве в интересах страны-агрессора. "Реформированием корпоративного сектора занимается заместитель генерального директора ГК" Укроборонпром" по безопасности — Роман Забарчук, который не имеет для этого специальных знаний, так как был работником прокуратуры. Что касается Романа Забарчука, родной дядя которого действует генералом ФСБ — Забарчук Е.Л. и на данный момент занимает должность первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации. Как минимум, такие кадровые назначения вызывают вопрос: как в воюющей стране за сектор безопасности в ГК "Укроборонпром" отвечает человек, который гипотетически может работать в интересах страны-агрессора и кадры, которых он продвигает в Наблюдательные советы, как минимум лояльные Российской Федерации?" — так прокомментировал в своем блоге Вадим Гриб, владелец инвестиционной компании "ТЕКТ", процесс реформирования "Укроборонпрома".

Роман Забарчук ответил на обвинения, подтвердив наличие родственных связей с заместителем министра юстиции РФ в комментарии:

"О наличии у меня среди родственников кремлевского чиновника. Действительно, мой родственник, двоюродный брат отца, работает где-то в правительстве РФ и имеет отношение к российским спецслужбам. Из этого я не делал тайну и объявлял при приеме на работу в" Укроборонпром "и во время прохождения полиграфа".

Руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев не стал напрямую комментировать обвинения своего заместителя Юрия Забарчук в связях с руководством РФ. Во время пресс конференции он сообщил, что "в офисе генерального прокурора создана соответствующая группа по изучению злоупотреблений и различных возможных преступлений на предприятии " Укроборонпром ". Такая рабочая группа является межведомственной, в которую включены и Служба безопасности Украины, и Национальная полиция. Она изучает различные факты в отношении сотрудников нашего концерна, которых мы проверяем с помощью детектора лжи".