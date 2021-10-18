Политика и экономика 6 минут назад

Заместителя гендиректора "Укроборонпрома" обвинили в возможных связях с РФ

Сам Забарчук не скрывает наличие близкого родственника, работающего в центральных органах власти РФ

Роман Забарчук. Фото: личная страница в Facebook Роман Забарчук. Фото: личная страница в Facebook
Роман Забарчук. Фото: личная страница в Facebook

Роман Забарчук (заместитель по вопросам безопасности Юрия Гусева, генерального директора ГК "Укроборонпром"), получил доступ к информации ГП "Антонов" по вопросам исполнения контрактов, в том числе, с НАТО, рассказал  на пресс-конференции в "Укринформе" представитель ГП "Антонов" Виталий Куприй, экс-депутат Верховной Рады . По словам представителя ГП "Антонов", "родной дядя чиновника "Укроборонпрома" — Забарчук Евгений Леонидович. Во времена СССР он окончил Высшую школу КГБ, с 2006 года занимал должность заместителя генерального прокурора РФ, с 2011 — заместитель руководителя аппарата правительства РФ. С 2020 — заместитель министра юстиции РФ". 

Об этом сообщают Українські Новини.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Роман Забарчук вопреки должностным инструкциям, самостоятельно ведет расследование, без санкций со стороны главы и Наблюдательного Совета "Укроборонпрома", начинает проверку деятельности "Антонова" и получает доступ ко всем подробностям выполнения "Антоновым" контрактов в том числе и с НАТО. И теперь где эта информация может оказаться, у родственника в РФ?", — заявил Виталий Куприй.

Читайте также:
Зеленский утвердил реформирование "Укроборонпрома": что предусматривает закон

Акционер АО "Меридиан" им. С.П. Королева" Вадим Гриб (контролирует 49% акций предприятия) также обвинил Забарчука в возможном сотрудничестве в интересах страны-агрессора.  "Реформированием корпоративного сектора занимается заместитель генерального директора ГК" Укроборонпром" по безопасности — Роман Забарчук, который не имеет для этого специальных знаний, так как был работником прокуратуры. Что касается Романа Забарчука, родной дядя которого действует генералом ФСБ — Забарчук Е.Л. и на данный момент занимает должность первого заместителя Министра юстиции Российской Федерации. Как минимум, такие кадровые назначения вызывают вопрос: как в воюющей стране за сектор безопасности в ГК "Укроборонпром" отвечает человек, который гипотетически может работать в интересах страны-агрессора и кадры, которых он продвигает в Наблюдательные советы, как минимум лояльные Российской Федерации?" — так прокомментировал в своем блоге Вадим Гриб, владелец инвестиционной компании "ТЕКТ", процесс реформирования "Укроборонпрома".

Роман Забарчук ответил на обвинения, подтвердив наличие родственных связей с заместителем министра юстиции РФ в комментарии:

"О наличии у меня среди родственников кремлевского чиновника. Действительно, мой родственник, двоюродный брат отца, работает где-то в правительстве РФ и имеет отношение к российским спецслужбам. Из этого я не делал тайну и объявлял при приеме на работу в" Укроборонпром "и во время прохождения полиграфа".

Руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев не стал напрямую комментировать обвинения своего заместителя Юрия Забарчук в связях с руководством РФ. Во время пресс конференции он сообщил, что "в офисе генерального прокурора создана соответствующая группа по изучению злоупотреблений и различных возможных преступлений на предприятии " Укроборонпром ". Такая рабочая группа является межведомственной, в которую включены и Служба безопасности Украины, и Национальная полиция. Она изучает различные факты в отношении сотрудников нашего концерна, которых мы проверяем с помощью детектора лжи".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Instagram-страницу Консульства РФ в Харькове взломали — нардеп
Instagram-страницу Консульства РФ в Харькове взломали — нардеп
Поклонскую не смогут задержать из-за дипломатического иммунитета — МИД РФ
Поклонскую не смогут задержать из-за дипломатического иммунитета — МИД РФ
Попытка узаконить аннексию: Россия начала перепись населения в Крыму
Попытка узаконить аннексию: Россия начала перепись населения в Крыму
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ОБСЕ свернула свою работу в оккупированном Донецке

  3. Разведка США в шоке: Китай запустил гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар

  4. Организация здравоохранения — это не мое: Комаровский дважды отказал Зеленскому

  5. В Киеве арестовали Театр юного зрителя

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...