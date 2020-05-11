Засуха в Украине продолжается в четырех областях

Потери от засухи посевных площадей культур (гороха, озимой пшеницы, ржи, рапса, ячменя) в целом по Украине оцениваются на уровне 234 тысяч гектаров, что составляет 2,6% всех площадей озимого клина (10,237 млн га).

Об этом со ссылкой на информационно-аналитический сайт АПК Украины сообщает AgroPortal.

"Больше всего от засухи было потеряно озимого рапса — 103 тысячи га, пшеницы — 74 тысячи га, ячменя — 53 тысячи га и гороха — 1,3 тысячи га", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего от засухи пострадала Одесская область, где по предварительным расчетам утраченными считаются 148 тысяч га, что составляет 15% всех площадей озимых культур области (1,17 млн га). Из них в результате неблагоприятных погодных условий погибли 10% озимой пшеницы, 62% озимого рапса и 21% ячменя.

"В марте–апреле этого года наблюдался дефицит осадков на всей территории Украины. В результате развивалась и углублялась весенняя воздушная засуха, которая на многих площадях южных областей сочеталась с почвенной", — пишет издание.

При этом в Одесской области, где наблюдается самый продолжительный и самый жесткий дефицит осадков еще с прошлого лета, агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур оценивались как близкие к критическим. На многих площадях из-за дефицита влаги в почве развитие растений задерживалось, посевы находились в подавленном состоянии.

В то же время указано, что дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины страны. Однако засуха по состоянию на 5 мая продолжалась в Одесской, Херсонской, большей части Запорожской и Николаевской областей.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле из-за засухи пострадало немало полей с зерновыми в южных регионах страны.