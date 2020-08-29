Зеленский подписал закон о повышении минималки до 5 тысяч грн

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 822-IX, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа 2020 года, предусматривающий увеличение минимальной заработной платы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП), с 1 сентября текущего года минимальная заработная плата будет установлена на уровне 5 тысяч грн в месяц.

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"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС (единой тарифной сетки — Delo.ua) будет обеспечены за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", — отмечают в ОП.

При этом, Зеленский ранее заявлял, что повышение минимальной зарплаты с сентября 2020 года — это якобы только первый этап.

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Как предполагается, вторым этапом станет повышение с 2021 года до 6 тысяч грн, а впоследствии — минимальную заплату планируют поднять до 6,5 тысяч грн.

"Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков", — отметил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник, 25 августа, подняла минимальную заработную плату с 4 тысяч 723 грн до 5 тысяч грн.

За соответствующее решение проголосовало 295 народных депутатов.

Стоит отметить, что этот вопрос инициировал президент Украины Владимир Зеленский своим законопроектом №3963. Рост "минималки" составил 5,86% или 277 грн. При этом гарант убежден, что бюджет выдержит дополнительную нагрузку.