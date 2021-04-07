Zoom отключает доступ к сервису госучреждениям России и стран СНГ — СМИ

Компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России и странах СНГ. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ — компании "РайтКонф" — своим партнерам, датированное 31 марта.

В нем говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами. Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил СМИ подлинность письма. Он также отметил, требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ.

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"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы. Не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", — добавил топ-менеджер, заверив, что работа по действующим контрактам продолжится.

Отмечается, что политика Zoom может сказаться на работе школ и вузов. Так, в 2020 году "РайтКонф" участвовал как минимум в четырех тендерах на поставку Zoom для образовательных учреждений в целом на 1,1 млн рублей. Всего же на сайте госзакупок издание нашло около 40 тендеров за 2020 год, в рамках которых российские вузы и колледжи закупали Zoom.

Формально российские государственные вузы обязаны соблюдать законодательство в сфере импортозамещения. При этом в Министерстве просвещения РФ "Коммерсантъ" заверили, что школы могут использовать разные сервисы и "система образования хорошо защищена вариативностью инструментов".

При этом Zoom — уже не первая компания, прекратившая или ограничившая оказание услуг в РФ. Так, в декабре 2020 года стало известно, что Microsoft отказалась продавать софт Московскому государственному техническому университету имени Баумана, поскольку вуз попадает под санкции США за подготовку специалистов по вооружениям.

"Учитывая, что США — это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж", — отмечает директор по развитию российского производителя продуктов для видеоконференций TrueConf Дмитрий Одинцов.

В свою очередь, основатель группы компаний "Нейтроникс" Григорий Иванов также объясняет решение тем, что Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, поскольку это может повлиять на стоимость ее акций на бирже. Доля России в выручке Zoom не превышает 1%, поэтому компании, по его мнению, выгоднее пожертвовать этим рынком, нежели стоимостью акций.

Другой причиной для ограничения оказаний услуг Zoom в России может быть сложность соблюдения законодательства, например, о необходимости хранить данные пользователей на территории страны, полагает партнер департамента налогов и права консалтинговой компании Deloitte Антон Зыков.

При этом директор центра разработки компании Artezio Дмитрий Паршин не считает отказ Zoom работать с госсектором трагедией. По его мнению, решения российского "Яндекса" вполне могут заменить Zoom в корпоративном и пользовательском сегменте видеоконференций.

Кроме того, уже идет разработка перспективных российских аналогов Zoom для госсектора, отмечает эксперт. При этом, добавляет он, Zoom вряд ли сможет вернуться на российский рынок с отдельным продуктом для этого сектора после длительной паузы.

Как отмечает президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров, среди конкурентов Zoom в РФ также VideoMost, TrueConf, Webinar и ряд других сервисов. Кроме того, можно ожидать прихода решений от Mail.ru Group и Сбербанка.

По данным издания Telecom Daily, до 2020 года объем рынка видео-конференц-связи в России постепенно снижался: с 2,62 млрд рублей в 2016 году до 2,1 млрд рублей в 2019. Однако из-за перехода на удаленный режим работы в 2020 году вследствие эпидемии Covid-19 рынок вырос до 2,5 млрд рублей. По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России, заняв 25% рынка. На втором месте сам TrueConf с 23%, затем Skype с 14%.