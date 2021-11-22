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Энергетика
Дата публикации

"Гарантированный покупатель" продал декабрьскую "зеленую" электроэнергию вдвое дороже, чем по старым контрактам

Покровская СЭС ДТЭК
Покровская солнечная электростанция группы ДТЭК. Фото: пресс-служба компании

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» на аукционе 22 ноября продало декабрьскую "зеленую" электроэнергию вдвое дороже, чем по старым контрактам, дополнительно заработав 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

22 ноября 2021 года на Украинской энергетической бирже состоялся аукцион по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ). На торги выставили «зеленую» электроэнергию с поставкой в декабре.

По информации компании, «Гарантированный покупатель» ограничил на 40% объемы поставки электроэнергии по заключенным ранее контрактам, которые были не выгодны для предприятия и государства, и сумел реализовать эту электроэнергию на аукционе по рыночной цене.

По результатам торгов было продано 96 720 МВт-ч, то есть весь объем, выставленный на аукцион.

Средневзвешенная цена продажи составила 3 422 грн/МВт-ч, что в два раза выше, чем было в ранее заключенных контрактах.

Это дало возможность государственному предприятию получить дополнительно 201,2 млн грн, которые будут направлены на расчеты с производителями «зеленой» электроэнергии.

Напомним, 15 ноября ГП «Гарантированный покупатель» возглавил Вадим Улида.

Предыдущий руководитель был уволен из-за подозрения в нанесении убытков предприятию в результате продажи «зеленой» электроэнергии по заниженной цене. В связи с этим Минэнерго инициировало создание специальной межведомственной комиссии.