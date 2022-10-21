В Україні виросли ціни на автогаз

На українських АЗС середня ціна на скраплений газ за тиждень (14-21 жовтня) виросла на 1,01 грн/л — до 27,86 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє профільне видання enkorr.

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На станціях ОККО і WOG вартість автогазу піднялася на 1 грн/л і 1,33 грн/л, до 28,27 і 28,53 грн/л відповідно. На АЗС "Укрнафти" ціна на скраплений газ виросла на 1,28 грн/л, до 27,33 грн/л, на АЗС мережі "Приват", зокрема "Авіас", — на 1,15 грн/л, до 27,43 грн/л.

В мережах "БРСМ-Нафта", VostokGaz, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS тощо автогаз додав у ціні 0,4-1,6 грн/л.

Кім того, з 13 по 20 жовтня у гурті автогаз подорожчав на 580 грн/т, до середніх 46 300 грн/т. Робочий діапазон угод склав 43 000-48 000 грн/т.

Експерти пояснюють, що причини здорожчання у збільшенні попиту та локальних дефіцитах. Хоча за 19 днів жовтня Україна імпортовано на 1,12 тис т газу більше, ніж за аналогічний період вересня.

"За два тижні жовтня приріст продажів у Харківському регіоні – майже 50%, Київ також демонструє серйозну динаміку. Загалом бачимо збільшення на 10%", — розповів представник однієї з АЗК.

Експерти додають, що збільшення попиту є сезонним — в минулих роках в цей час фіксувалася аналогічна тенденція.

Також відомо, що через зростання світових цін на нафту від початку жовтня гуртові ціни на пальне в Україні також рухаються вгору.

Раніше засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін пояснював, що через зростання цін на нафту ціни на пальне в опті продовжують зростати як на ринку ЄС, так і в Україні. В кінці минулого тижня(14 жовтня), оптові ціни на дизпаливо зупинились на позначці 50-51 грн/л. Бізнесмен зазначає, що до кінця поточного тижня(17-23 жовтня) він очікує зростання цін також на роздрібному ринку на 2 грн/л.

Джерело фото: ua.depositphotos.com